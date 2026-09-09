"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик (25-0, 16 КО) будет считаться очевидным фаворитом третьего боя с Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО). Наш соотечественник уже дважды доказывал свое преимущество над британцем, который вызвал его на еще один поединок.

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Искусственный интеллект Gemini выразил уверенность в том, что Усик вновь победит решением судей. При этом у Цыганского короля, как называют Фьюри, появится шанс взять реванш у у украинца только в том случае, если он сделает ставку на свое превосходство в физических данных.

"Усик является бесспорным фаворитом на победу в третьем поединке, скорее всего — снова по решению судей. Украинец уже дважды побеждал, динамика их противостояния хорошо изучена. Британцу придется пойти на беспрецедентный риск, чтобы изменить ход трилогии. Фьюри нужно полностью отказаться от попыток перебоксировать Усика на дальней дистанции и сделать ставку на грубую физическую силу и ранний нокаут. Однако такой агрессивный стиль сделает его идеальной мишенью для фирменных контратак украинца. Прогноз сводится к победе Усика по очкам. Он сохранит хладнокровие, позволит Фьюри вымахаться в первой половине боя, а затем снова перехватит инициативу благодаря лучшему таймингу и безупречному футворку", – прогнозирует нейросеть.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри – в мае-2024 раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114), а уже в декабре на карточках всех трех судей (116-112, 116-112, 116-112).

После второго поражения от украинца Тайсон объявил о завершении карьеры. Однако уже в апреле 2026-го он вернулся, победив соперника из России. После этого он прошел польского ветерана Мариуша Ваха (39-14, 20 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик не собирается возвращаться на профессиональный ринг до конца 2026 года.

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