Усик ответил на "самый неожиданный вариант по последнему бою в карьере". Видео

Непобедимый украинский боксер Александр Усик отреагировал на вызов Тайсона Фьюри, который предложил провести третий поединок в ноябре 2026 года. 39-летний крымчанин записал видео из спортзала и обратился к британцу, подтвердив готовность драться.

Видео дня

На видео Усик идет спиной вперед по беговой дорожке, после чего демонстрирует бицепсы и обращается к Фьюри: "Эй, Тайсон, я иду за тобой, брат. Ты – Жадное пузо".

В описании публикации украинец также написал: "Все ще думаєш про мене, Тайсон Фьюри?"

Фьюри моментально ответил на публикацию Усика: "Настоящий мужчина! Усик – не утка, но все-таки кролик". В английском языке глагол "duck" означает резко пригнуться или наклонить голову и тело, чтобы избежать удара или остаться незамеченным. В данном контексте используется в значении человека, который избегает боя.

Позже Тайсон опубликовал потенциальный постер их третьей схватки.

Ранее Фьюри заявил, что хочет провести третий поединок с Усиком в ноябре. Британец сделал вызов после того, как возникли проблемы с организацией его возможного боя против Энтони Джошуа.

При этом команда Усика ориентируется на другой вариант. По информации The Ring, украинец планирует провести следующий поединок против Деонтея Уайлдера в марте 2027 года в США, однако контракт на этот бой пока не подписан.

Советник Усика Сергей Лапин ранее заявил, что вариант с третьим боем против Фьюри может рассматриваться после встречи с Уайлдером. Таким образом, возможная трилогия с британцем способна изменить первоначальный план Усика завершить карьеру после одного следующего поединка.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри – в мае-2024 раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114), а уже в декабре на карточках всех трех судей (116-112, 116-112, 116-112).

После второго поражения от украинца Тайсон объявил о завершении карьеры.

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