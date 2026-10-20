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"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця бою

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
8,7 т.
"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця бою
Усик і Ф'юрі двічі билися у 2024 році

Колишній абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях Олександр Усик (25-0, 16 КО) вважатиметься очевидним фаворитом третього поєдинку з Тайсоном Ф’юрі (35-2-1, 24 КО). Наш співвітчизник уже двічі доводив свою перевагу над британцем, який викликав його на ще один поєдинок.

Штучний інтелект Gemini висловив упевненість у тому, що Усик знову переможе рішенням суддів. При цьому у Циганського короля, як називають Ф'юрі, з'явиться шанс взяти реванш у українця лише в тому випадку, якщо він зробить ставку на свою перевагу у фізичних даних.

''Безпрецедентний ризик''. Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця бою

Усик переміг Ф’юрі у реванші

''Безпрецедентний ризик''. Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця бою

Олександр Усик

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"Усик є беззаперечним фаворитом на перемогу в третьому поєдинку, найімовірніше – знову суддівським рішенням. Українець уже двічі перемагав, динаміка їхнього протистояння добре вивчена. Британцю доведеться піти на безпрецедентний ризик, щоб змінити хід трилогії. Ф'юрі потрібно повністю відмовитися від спроб перебоксувати Усика на дальній дистанції і зробити ставку на грубу фізичну силу та ранній нокаут. Проте такий агресивний стиль зробить його ідеальною мішенню для фірмових контратак українця. Прогноз зводиться до перемоги Усика за очками. Він збереже холодну голову, дозволить Ф'юрі вимахатися в першій половині бою, а потім знову забере ініціативу завдяки кращому таймінгу та бездоганному футворку", – прогнозує нейромережа.

Нагадаємо, що Усик двічі переміг Ф’юрі – у травні 2024 року роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113 та 113-114), а вже в грудні за картками всіх трьох суддів (116-112, 116-112, 116-112).

''Безпрецедентний ризик''. Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця бою

Усик і Ф’юрі

''Безпрецедентний ризик''. Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця бою

Тайсон Ф'юрі. Джерело: Netflix

Після другої поразки від українця Тайсон оголосив про завершення кар'єри. Однак уже у квітні 2026 року він повернувся, перемігши суперника з Росії. Після цього він пройшов польського ветерана Маріуша Ваха (39-14, 20 КО).

Як повідомляв OBOZ.UA, Олександр Усик не збирається повертатися на професійний ринг до кінця 2026 року.

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