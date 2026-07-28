Британский суд арестовал миллионы Мудрика

Высокий суд Лондона заморозил активы украинского футболиста "Челси" Михаила Мудрика на сумму 2,5 млн фунтов стерлингов (~3 млн евро), пишет спортивно-правовое издание издание Derby Derby Derby. Решение принято в рамках судебного разбирательства по иску о предполагаемом нарушении соглашения об имиджевых правах.

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Иск против Мудрика подала компания JJDS Management Limited, которая требует взыскать с игрока более 5 млн фунтов стерлингов. По версии истца, футболист нарушил условия контракта, подписанного в январе 2023 года после перехода из "Шахтера" в "Челси", и не перечислил компании оговоренную долю доходов от рекламных и коммерческих контрактов.

Основатель JJDS Management Limited Фемис Сегиров заявил, что средства и имущество Мудрика заблокированы, поэтому компания не опасается затягивания судебного процесса, поскольку ее финансовые требования обеспечены.

Это уже не первая серьезная юридическая проблема в карьере украинца. С конца 2024 года Мудрик отстранен от футбола после положительного допинг-теста на мельдоний. Футболист продолжает отрицать нарушение антидопинговых правил и оспаривает наказание в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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