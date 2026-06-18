С Мудрика взыскивают 6 миллионов евро. Все подробности

Украинский футболист "Челси" Михаил Мудрик оказался в центре громкого судебного спора из-за предполагаемого нарушения условий контракта с компанией, которая занималась управлением его коммерческими правами. В Лондоне уже арестована часть активов игрока, а общая сумма претензий к нему достигает почти 6 миллионов евро, пишет Sport Express.

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Как утверждает предприниматель и представитель JJDS Management Limited Тимур Сагиров, соглашение между сторонами было подписано в январе 2023 года вскоре после перехода Мудрика в лондонский "Челси". Согласно контракту, компания получила эксклюзивные права на управление имиджевыми и спонсорскими проектами футболиста сроком на четыре года с возможностью автоматического продления.

По условиям договора игрок должен был перечислять компании 30% доходов от рекламных и коммерческих соглашений. Однако, по словам истца, с момента подписания контракта выплаты не поступали.

Сейчас претензии к украинцу рассматриваются сразу в двух судебных процессах. В Англии компания требует около 2,8 млн долларов, которые, по ее версии, должны были быть выплачены с уже действующих рекламных контрактов футболиста. Еще один иск подан на Кипре – на 2,4 млн евро. Эта сумма связана с так называемой упущенной выгодой: компания заявляет, что находила для Мудрика крупные рекламные проекты, однако игрок отказался от сотрудничества с брендами, из-за чего фирма понесла финансовые потери.

Высокий суд Лондона уже принял обеспечительные меры и постановил арестовать активы футболиста на сумму 2,5 млн фунтов стерлингов. Под ограничения попали банковские счета, недвижимость в Англии и автомобили. При этом суд разрешил Мудрику использовать до 5 тысяч фунтов в неделю на текущие расходы и обязал отчитываться о происхождении средств.

Сагиров также выступил с критикой окружения футболиста. В частности, он обвинил агента Вадима Шаблия в затягивании урегулирования конфликта и заявил, что тот якобы пытался решить вопрос вне юридической плоскости. Сам Шаблий публично эти обвинения не комментировал.

По словам истца, одним из ответчиков по делу также выступает "Челси". Лондонский клуб, как утверждается, пытался урегулировать спор мирным путем и предлагал компенсацию, однако стороны не смогли договориться о сумме выплат.

Рассмотрение дела по существу назначено на 26 июня. Ожидается, что изучение финансовых и налоговых документов футболиста может занять от нескольких месяцев до года.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 апреля Мудрик получил официальную дисквалификацию на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25-летний уроженец Краснограда, уже подал апелляцию и пытается добиться отмены или сокращения срока наказания.

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