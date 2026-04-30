УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Челси" получил право выгнать Мудрика

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,4 т.
29 апреля украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Это решение Футбольной ассоциации открыло для лондонского клуба возможность расторгнуть контракт с игроком.

Видео дня

Если нарушение будет окончательно подтверждено и апелляция в CAS отклонена, у клуба появляется юридическое основание квалифицировать ситуацию как серьезное нарушение контракта. В типовых соглашениях Премьер-лиги употребление запрещенных веществ прямо относится к категории грубого проступка, пишет The Atletic.

В этом случае "Челси" вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке: необходимо уведомление за 14 дней и выплата зарплаты только за этот период. Остальные финансовые обязательства по соглашению, рассчитанному до 2031 года, клуб может не выполнять.

Однако существует и альтернативный сценарий, при котором контракт сохраняется. Даже при полной четырехлетней дисквалификации, отсчитываемой с конца 2024 года, отстранение завершится к концу 2028 года, и у игрока останется несколько лет действующего соглашения.

Также возможен пересмотр условий: клуб может предложить новый контракт с пониженной зарплатой на период дисквалификации. Подписание такого соглашения зависит исключительно от решения игрока.

При этом на время отстранения футболист не может участвовать в официальных тренировках команды и матчах, что влияет на его спортивную форму и рыночную стоимость. А клуб продолжает выполнять текущие контрактные обязательства, пока действует разбирательство.

Как сообщал OBOZ.UA Мудрик оказался в центре допингового дела после положительного теста в 2024 году. Ситуация привела к длительному отстранению и последующей апелляции.

В ноябре 2024 года футболист провел последний матч за клуб, после чего перестал попадать в заявки. Изначально это объяснялось болезнью, однако 17 декабря Футбольная ассоциация временно отстранила игрока из-за неблагоприятного результата допинг-пробы.

Позднее стало известно, что в анализах обнаружен мельдоний. Игрок заявил, что не использовал запрещенные вещества сознательно и начал работу с юристами для выяснения обстоятельств.

В июне 2025 года Мудрику предъявили официальные обвинения в нарушении антидопинговых правил. После этого он не участвовал в матчах ни за клуб, ни за сборную.

В феврале 2026 года футболист подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд. В результате Футбольная ассоциация применила к нему четырехлетнюю дисквалификацию, которую он пытается оспорить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!