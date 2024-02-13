'Большое преимущество': россиянин Поветкин высказался о бое Усик – Фьюри и ответил на вопрос, за кого будет болеть

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) имеет все шансы победить Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) благодаря высококлассной технике. При этом нашему соотечественнику в бою 18 мая нужно быть максимально внимательным из-за превосходства соперника в габаритах.

Такое мнение в интервью порталу news.ru выразил бывший чемпион мира в хевивейте Александр Поветкин. По словам российского бывшего боксера, у него не получится посетить шоу в Эр-Рияде, но он будет за ним внимательно следить, ожидая победы украинского чемпиона. При этом он добавил, что травма Фьюри, которую тот якобы получил в спарринге, могла быть частью стратегии подготовки к поединку.

"Надо быть в команде Фьюри, чтобы знать точно: взял ли он паузу умышленно или случайно получил рассечение. Но мое мнение: Фьюри – не трус. Я думаю, Саша может победить за счет своей техники. Он двигается на ногах хорошо, он заметно быстрее Фьюри. Это его главный козырь. А кто выиграет бой – сложно сказать. Болеть буду за Александра, но Фьюри – очень опасный и неудобный боксер. У него есть большое преимущество в размерах, поэтому с ним нужно быть максимально осторожным и двигаться очень быстро", – сказал Поветкин.

Изначально бой Усика и Фьюри планировался на 17 февраля, но Цыганский король получил рассечение во время спарринга за две недели до шоу. Тайсон извинился за свою травму, а в сети было опубликовано видео инцидента.

Британец также сделал заявление по поводу завершения карьеры. При этом были названы главные причины, почему Фьюри не сможет снова отказаться выходить в ринг против украинца.

Усик, отвечая на вопрос о фейковости травмы, раскритиковал Цыганского короля. Кроме того, в ответ болельщики гневно отреагировали на ситуацию.

Инцидент также прокомментировал хорватский боксер Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес Фьюри злополучный удар. А вот экс-чемпион Карл Фроч назвал повреждение британца подозрительным.

Букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат. Также стали известны два условия, которые потребовал выполнить украинец, согласившись отложить возвращение в ринг 17 февраля. Кроме того, СМИ озвучили гонорары Тайсона и Александра за шоу.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк поделился планами Александра Усика после того, как он подерется с Тайсоном Фьюри. Кроме того, стало известно, когда британец вернется к тренировкам.

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