'Больше не мог этого терпеть': защитник сборной Боснии сделал признание о матче с Украиной

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Анель Ахмедходжич признался, что впервые в карьере испытал сильнейшие судороги во время матча. 24-летний футболист, комментируя поражение от Украины в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024, отметил, что у него и его партнеров работал план практически до самой концовки.

Об этом Ахмедходжич заявил порталу reprezentacija.ba после финального свистка матча в Зенице. Защитник английского "Шеффилд Юнайтед" добавил, что из-за боли был вынужден попросит замену на 82-й минуте игры, после чего украинцы перевернули матч, добыли волевую победу и вышли в финал стыков.

"Я думаю, что мы хорошо следовали плану. Все было хорошо до 80-й минуты, а дальше я не знаю, что произошло. Правда, не знаю. Нам нужно разобраться и понять, что случилось. Раньше у меня никогда не было судорог в икрах. Со мной такого никогда не случалось. Я больше не мог этого терпеть, и мне пришлось уйти", – сказал Ахмедходжич.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал свою версию причин камбэка украинцев. А герой встречи с Боснией Роман Яремчук прокомментировал успех нашей команды. Отметим, что в матче сборных Исландии и Израиля определился соперник сборной Украины по финальному матчу стыков Евро-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что футболисты сборной Украины заработают за выход в финальную часть чемпионата Европы в Германии.

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