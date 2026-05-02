Абсолютный рекорд. Стало известно, сколько Костюк заработала за победу над россиянкой в финале турнира в Мадриде

Вторая ракетка Украины Марта Костюк, выиграв турнир WTA 1000 в Мадриде, установила личный финансовый рекорд по призовым за один турнир. 25-летняя киевлянка впервые в карьере превысила отметку в один миллион евро за отдельное выступление.

Костюк заработала €1 007 165 за победу в финале, где обыграла россиянку Мирру Андрееву со счетом 6:3, 7:5. Этот чек стал крупнейшим в ее карьере и значительно превзошел предыдущий максимум: около 300 тысяч долларов за четвертьфинал Australian Open 2024.

Благодаря этому результату общий объем призовых украинской спортсменки превысил 8,5 миллиона долларов. Победа в Мадриде стала для нее третьим титулом в карьере и вторым подряд после успеха на турнире WTA 250 в Руане.

Костюк продлила свою победную серию до 12 матчей и одержала 14-ю победу над соперницей из топ-10, пятую в текущем сезоне. По ходу турнира она обыграла Юлию Путинцеву, Джессику Пегулу, Кэти Макнелли, Линду Носкову и Анастасию Потапову.

Украинка стала второй представительницей страны, выигравшей турнир категории WTA 1000: ранее это удавалось Элине Свитолиной, у которой четыре таких титула. Кроме того, Костюк стала лишь второй чемпионкой в истории мадридского турнира, находившейся за пределами топ-20 рейтинга на момент старта: ранее подобное достижение зафиксировано в 2010 году, когда победила Араван Резаи.

После турнира Костюк поднимется на 15-е место в мировом рейтинге, вернувшись в топ-20 и обновив личный рекорд.

Как сообщал OBOZ.UA, после матча Костюк – Андреева россияне в комментариях отметили разницу в уровне игры и признали превосходство украинки.

Сама же Андреева пришла на награждение в желто-синей одежде, чем спровоцировала бурную реакцию у болельщиков из РФ.

