С давним другом Леонидом Буряком мы встретились в любимом кафе на Русановской набережной за несколько дней до его дня рождения, который он отмечает 10 июля. Выпили по чашке американо, съели по вкусному круассану, после чего я обратился к Леониду с предложением.

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"Ты никогда не отказывал мне в интервью. За многие годы я задавал тебе немало вопросов – и о жизни, и о футболе. Спасибо, всегда получал искренние и откровенные ответы. Но, конечно, не все вопросы еще заданы. Появились новые. Уверен, читателям будет интересно услышать твое мнение".

"Самый памятный день рождения – мое 50-летие"

– Начну с такого вопроса. Какой день рождения запомнился тебе больше остальных?

– В 2003 года, когда мне исполнилось 50 лет. Я решил пригласить ребят, с которыми играл в чемпионате СССР и сборной. Мы организовали матч под девизом "Леонид Буряк собирает друзей". Он состоялся в прекрасную погоду на поле родного стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Стоимость билета в любой сектор составляла символическую одну гривну. Трибуны были заполнены. Зрители увидели интересный матч. Никогда прежде на стадионе "Динамо" одновременно не выступало столько звезд футбола. На поле вышли более тридцати заслуженных мастеров спорта, среди них Олег Блохин, Анатолий Демьяненко, Владимир Бессонов, Виктор Чанов, Михаил Михайлов, Игорь Беланов, Иван Яремчук и многие другие.

Эти ребята не привыкли уступать даже в товарищеских матчах. Игра завершилась победой "Динамо" – 1:0.

В перерыве выступали звезды эстрады. Все средства, вырученные от продажи билетов, были перечислены лицею, где обучались дети погибших сотрудников милиции. После матча участники и гости собрались на традиционный "третий тайм" в гостинице "Днепр". Было очень весело. Я действительно был на седьмом небе от счастья.

"Как быстро летит время"

– А затем, как один день пролетели десять лет. 10 июля 2013 года мне исполнилось уже 60. И вновь – стадион "Динамо", заполненные трибуны. Поздравить меня приехали и ветераны донецкого "Шахтера".

Любителей футбола снова ждала встреча с известными мастерами: на поле вышли Алексей Михайличенко, Виктор Грачев, Александр Заваров, Михаил Соколовский, Юрий Максимов, Сергей Федоров, Андрей Баль, Артем Яшкин, Дмитрий Шутков и многие другие.

Точного счета уже не помню. Кажется, была ничья – 2:2. После игры сорок болельщиков стали обладателями футбольных мячей с автографами участников матча. К сожалению, на третий тайм игроки "Шахтера" не остались – им нужно было спешить на поезд.

Очень тепло вспоминаю и те дни рождения, которые отмечал исключительно в кругу семьи.

"Жанна – подарок судьбы"

– Леонид, уже почти пятьдесят лет вы с супругой Жанной идете по жизни вместе. У вас замечательная семья. Дочь Оксана и сын Андрей подарили вам пятерых внуков. Старшему Антону уже девятнадцать – он студент и мечтает стать вирусологом. Самой младшей, Анастасии, шесть лет. Когда-то ты сказал, что Жанна – подарок судьбы. Когда ты сделал ей предложение?

– Это произошло в день открытия Олимпийских игр 1976 года. Набравшись смелости, я сделал Жанне предложение. Она ответила согласием, и мы сразу сообщили об этом родителям. Свадьбу решили сыграть уже после возвращения домой.

Из Монреаля я вернулся бронзовым призером Олимпийских игр. Мы решили: сначала сыграем заключительный матч сезона против московского "Спартака", а уже на следующий день состоится свадьба. Но накануне матча на тренировке я получил травму. Однако Валерий Лобановский настоял, чтобы я вышел в стартовом составе.

Я сыграл, забил красивый мяч примерно с 35 метров, а "Динамо" победило – 3:1. К сожалению, повреждение связок оказалось серьезным, и после матча врачам пришлось серьезно поработать над моей ногой. Тем не менее в ЗАГС я все же добрался, хотя и заметно прихрамывал. Несмотря ни на что, произошло главное – мы стали мужем и женой. Свадьбу отмечали шумно и весело, гуляла вся Конча-Заспа.

"Современный футбол – это прежде всего скорость"

– Теперь поговорим о футболе. Каким ты видишь современный футбол?

– Сегодня требования к футболистам стали значительно выше. Современный футбол – это прежде всего скорость. Но важны не только работа с мячом и скоростная выносливость. Большое значение имеют психология, универсализм, тактическое мышление. Считаю, что каждый футболист должен максимально использовать свои сильные качества. Мне всегда хочется видеть на поле думающих игроков.

– Какие изменения ты внес бы в современные правила футбола?

– Кардинально менять ничего не нужно. Но за симуляцию необходимо наказывать гораздо строже. Бывает, игрок лежит, кричит, корчится от боли, а через минуту уже снова несется по полю. Когда мы играли, такого практически не было. Также хотелось бы, чтобы система VAR работала оперативнее. Долгие паузы игре точно не идут на пользу.

Несколько вопросов о карьере

– В 21 год ты стал одним из самых молодых заслуженных мастеров спорта СССР.

– Одним из самых молодых. Но Эдуард Стрельцов получил это звание еще раньше – в девятнадцать лет.

– Буряка называли мастером исполнения пенальти. Помнишь, сколько голов забил с одиннадцатиметровой отметки за "Динамо" и сборную?

– Конечно. 35.

– Ты входишь в "Клуб Григория Федотова". Сколько голов забил за карьеру?

– 106.

– Константин Бесков не раз приглашал тебя перейти в московский "Спартак". Ты всегда отказывался. Сколько раз огорчил "Спартак" в чемпионатах СССР?

– Немного – всего пять раз.

– Ты обладатель Кубка обладателей кубков и Суперкубка Европы. В еврокубках за "Динамо" сыграл 51 матч. Сколько забил?

– 14 голов.

Не попал на чемпионат мира

– Ты участвовал в трех отборочных циклах чемпионатов мира. Перед чемпионатом мира 1982 года сборная СССР успешно прошла квалификацию, а ты был одним из ее лидеров. Но на самом турнире сыграть не удалось.

– Да, это была моя большая мечта. Незадолго до начала чемпионата мира я получил тяжелую травму в матче чемпионата СССР. Несмотря на усилия врачей, восстановиться вовремя не удалось. На чемпионате мира я все же побывал, но уже как зритель.

– Через несколько дней состоится финал чемпионата мира. Кому, по-твоему, достанется Кубок мира?

– Изначально болел за сборную Германии, но она вылетела в первом раунде плей-офф. Поэтому чемпионом станет сильнейший. Своего главного фаворита теперь я все-таки не назову.

– У тебя уже вышли две книги – "Горячие точки поля" и "Я жил в счастливое футбольное время". Вторая увидела свет в 2007 году и стала очень популярной. Не возникало желания написать третью?

– Пока об этом серьезно не думал. Хотя все может быть…

– Леня, это был мой последний вопрос. Вижу, ты, как всегда, спешишь домой, к любимой Жаннуле. С наступающим днем рождения! Пусть здоровье не подводит, а жизнь продолжает дарить счастливые встречи, семейное тепло и радость общения с близкими.

– Спасибо, Саша, на добром слове.