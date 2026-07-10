Три направления, куда стоит поехать в августе

Сезон фестивалей в самом разгаре, летняя погода располагает к активному отдыху и приключениям, свежие овощи и фрукты нового урожая манят познакомиться с кухнями разных народов мира — вот почему август является лучшим месяцем для отпуска. Но как выбрать идеальное направление?

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Издание Lonely Planet назвало три варианта, которые именно в августе сочетают в себе все самое лучшее. Отдохните у моря и получите незабываемые впечатления благодаря этим рекомендациям.

Северо-восточная Шри-Ланка

В августе северо-восток Шри-Ланки радует сразу тремя преимуществами: здесь стоит прекрасная погода, цены снижаются, так как сезон подходит к концу, и на пляжах больше нет большого ажиотажа. В отличие от юго-западной части острова, которую в этот период заливают дожди, на северо-восточном побережье в августе царит голубое небо, вода теплая, а в заливе Аругам-Бэй наблюдаются отличные волны для серфинга. Из-за гражданской войны этот регион до недавнего времени был в основном закрыт, поэтому побережье застроено минимально. Впрочем, это означает, что вы все еще можете найти совершенно пустой участок песка в таких местах, как Нилавели, Уппувели и Пассекуда. В центре острова в августе также довольно сухо, что прекрасно подходит для посещения скальной крепости Сигирия и духовного центра Канди. Последний каждое лето оживает шумной и яркой жизнью во время празднования фестиваля Эсала Перахера в честь священной реликвии – Зуба Будды.

Киклады, Греция

Не будем лукавить: в августе на этом чудесном средиземноморском архипелаге вряд ли удастся почувствовать себя Робинзоном на необитаемом острове. Погода здесь приятно жаркая и солнечная, а популярные острова, такие как тусовочный Миконос и живописный Санторини, просто трещат по швам от людей. Однако менее известные уголки – такие как Схинуса, Фидуса и Ираклион с его скалистым побережьем – будут гораздо менее многолюдными. К тому же у вас всегда есть отличный способ ускользнуть от всех: окунуться в кристально чистое синее море. Забронируйте тур с плаванием в открытом море, чтобы перемещаться между заливами, бухтами и пляжами на своих условиях – вместо толп туристов вы увидите морские пещеры, скальные арки, высокие утесы и разноцветных рыбок.

Швеция

Allemansrätt (право общего доступа) – это удивительная вещь. Это право, закрепленное в шведском законодательстве, означает, что каждый имеет право прийти на любой пляж, купаться в любом озере, рыбачить в любом месте у побережья, поставить палатку (почти) на любом участке земли и собирать дикорастущие растения. А в такой стране с такой роскошной дикой природой, как Швеция, возможности для подобного отдыха просто безграничны. Даже в августе, в самый разгар сезона, места хватит всем. Кроме того, это прекрасный месяц для сбора дикоросов – ищите в лесах грибы, ешьте прямо с кустов ягоды черники, малины, брусники и морошки. Но куда именно отправиться? Может быть, в экспедицию на байдарках с ночевкой в палатках вокруг островов Стокгольмского архипелага? Или в поход по Королевской тропе (Кунгследен) в отдаленной шведской Лапландии? А как насчёт ягодных полян в лесах национального парка Скулескуген?

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