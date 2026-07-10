Такие рождаются раз в 100 лет. Рыбчинский назвал украинскую певицу, в которую невозможно не влюбиться: ее уже давно никто не видел

Поэт и легендарный автор песен Юрий Рыбчинский с восторгом отозвался о Софии Ротару, которая в последние годы почти не появляется на публике. По его словам, артистка является уникальным явлением на эстраде, а ее талант, внешность и харизма сделали ее певицей, которая рождается "раз в 100 лет".

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В интервью Дмитрию Гордону Рыбчинский назвал трех исполнительниц, которых считает самыми выдающимися представительницами своего поколения. В этот список он включил Аллу Пугачеву, Софию Ротару и Тамару Гвердцетели. При этом именно об украинской певице композитор говорил с особым восторгом.

"Три певицы, которых я считаю самыми гениальными в этом поколении: Алла Пугачова, София Ротару и Тамара Гвердцетели. Это певицы с такими данными! Не только голосовыми, но и темпераментом, внешностью, красивые женщины. Такое бывает даже не раз в столетие. Очень редко появляется женщина, которая одновременно красива и темпераментна. А такой темперамент, как у Сони, – это испанский темперамент, это Кармен. Редко рождаются такие певицы", – сказал Рыбчинский.

По словам поэта, секрет феномена Ротару заключается не только в вокальных способностях, но и в ее сценической энергии. Он сравнил артистку с Кармен, подчеркнув, что она обладает "испанским темпераментом" и невероятной силой воздействия на публику.

Рыбчинский также упомянул, что Ротару начинала свой творческий путь именно с украинских песен, а впоследствии молниеносно покорила весь Советский Союз. По его мнению, если бы карьера певицы развивалась уже после падения "железного занавеса", она могла бы стать большой европейской поп-звездой.

Он также признался, что Ротару восхищали почти все мужчины, которые ее знали, ведь, по его словам, не влюбиться в такую женщину было просто невозможно.

"Как можно было не полюбить? Как можно было видеть такую красавицу, такого талантливого человека, такую энергию, которая передается, и не влюбиться? – поделился Рыбчинский. – Я думаю, что все были влюблены в Соню. Надо быть слепым, чтобы в нее не влюбиться".

Он подчеркнул, что София Ротару остается красивой даже сегодня, несмотря на то, что уже давно не ведет активной публичной жизни. "Соня и сейчас красавица. Это просто уникально", – добавил поэт.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Аурика Ротару подтвердила, что ее сестра находится в Украине и не выезжала за границу, опровергнув распространившиеся ранее слухи о якобы переезде в Италию. По ее словам, певица переживает из-за ситуации в стране и помогает украинским военным через благотворительный фонд.

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