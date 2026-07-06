Украинка Костюк впервые в карьере вышла в четвертьфинал Wimbledon

Вторая ракетка Украины Марта Костюк впервые в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Великобритании по теннису Wimbledon. 24-летняя киевлянка в непростом поединке сломила сопротивление Эшли Крюгер из США, одолев соперницу в двух сетах – 6:4, 6:4.

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Соперницы провели на корте 83 минуты. За это время наша соотечественница дважды подала навылет, реализовала четыре из 10 брейкпоинтов и выиграла 22 активных розыгрыша. В свой пассив Костюк записала одну двойную и 13 невынужденных ошибок.

После достаточно спокойной победы в первом сете украинская теннисистка проигрывала во второй партии 2:4, однако затем взяла четыре гейма подряд. После триумфального окончания матча Марта исполнила свой традиционный на лондонских кортах танец.

Соперницей Костюк в поединка за право сыграть в полуфинале Wimbledon-2026 станет победительница противостояния Жасмин Паолини (Италия) – Александра Эала (Филиппины). Последняя в предыдущем круге выбила с турнира экс-первую ракетку мира Игу Швентек.

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