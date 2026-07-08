Знаменитая украинская теннисистка второй раз подряд вышла в полуфинал турнира Большого шлема

Вторая ракетка Украины Марта Костюк впервые в своей карьере вышла в полуфинал Открытого чемпионата Великобритании по теннису Wimbledon. Наша соотечественница поборется за путевку в решающий матч лондонского мейджора после победы над итальянкой Жасмин Паолини – 6:3, 6:2.

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Спортсменки провели на центральном корте турнира 60 минут. За это время Костюк три раза подала навылет, реализовала четыре из восьми брейкпоинтов, а также выиграла 19 активных розыгрышей. Интересно, что наша теннисистка ни разу не дала Паолини шанса взять очко на своей подаче.

В свою пассив украинка записала три двойные и 19 невынужденных ошибок. Теперь в битве за финала Wimbledon-2026 Марта сразится с чешской теннисисткой Лидой Носковой, которую она обыгрывала в нынешнем сезоне на супертурнире в Мадриде, причем во втором сете того матча навесив сопернице "баранку".

Киевлянка во второй раз подряд пробилась в 1/2 финала турнира серии Большого шлема. В начале июня она играла на этой же стадии на Roland Garros-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, после выхода в четвертьфинал Wimbledon-2026 Марта Костюк отказалась от участия в парном разряде турнира.

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