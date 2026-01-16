Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) должен вернуться в ринг в фантастическом шоу, которое побьет рекорд посещаемости. Наш соотечественник в апреле в Лас-Вегасе или в июле в Сан-Франциско должен подраться с американцем Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 КО).

Об этом информирует ESPN. Усика твердо намерена привлечь к своим шоу компания по организации боксерских мероприятий iV Boxing, генеральный директор которой Эд Перейра уверен, что украинец станет ключом к невероятной популяризации этого вида спорта.

11 июля в Сан-Франциско iV Boxing хочет провести шоу под открытым небом, на котором планируют собрать минимум 136 тысяч зрителей с целью в 200 тыс. При этом для этого необходимо проведение действительно крутого боя, которым для американцев, несомненно, является противостояние Усика и Уайлдера.

Также похожее мероприятие хотят провести в Лас-Вегасе в апреле. Дата будет определена позже, однако сомнительно, что Усик успеет провести насыщенный тренировочный лагерь.

Любопытно и то, что свои шоу iV Boxing будет транслировать на YouTube, что станет настоящей революцией в боксе. Часть боев будет доступна на бесплатной основе.

До этого Уайлдер выразил мнение о том, что Усик не является величайшим боксером в истории. Кроме того, американец подтвердил проведение переговоров с украинцем об очном поединке в 2026 году. Он также с троллингом обратился к Усику.

Отметим, что Деонтей свой последний бой провел в июне нынешнего года, когда в седьмом раунде нокаутировал Тиррела Херндона (24-6, 15 КО). Таким образом американец перекрыл два поражения подряд – от Паркера и Чжана Чжилея (27-3-1, 22 КО).

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) одобрил противостояние Деонтея и Александра. Также в организации выпустили официальное решение по бою.

Менеджер украинца Эгис Климас назвал ориентировочную дату возвращения нашего соотечественника на ринг. А The Ring определил Усика как лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории.

