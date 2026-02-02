Звезды смешали с грязью Трампа во время эфира 'Грэмми 2026': президент пригрозил судом 'болвану-ведущему' и набросился на победителей

"Никто не является незаконным на украденной земле" и "К черту ICE" – именно эти заявления прозвучали со сцены церемонии вручения премии "Грэмми 2026", которую транслировали в прямом эфире. Победители и участники шоу массово использовали свои речи для критики иммиграционной политики администрации Дональда Трампа и действий федеральной службы ICE.

Одним из самых громких моментов вечера стала шутка ведущего Тревора Ноа во время объявления "Песни года", отмечают в Hollywood Reporter. Комик иронично упомянул Дональда Трампа, Билла Клинтона и остров Джеффри Эпштейна, заявив, что президенту США "нужен новый остров" (намек на дело Эпштейна). После этого Ноа добавил, что это его "последний год" в роли ведущего.

"Вот и все, песня года! Поздравляю, Билли Айлиш. Вау. Это же "Грэмми", которую хочет получить каждый артист, почти так же, как Трамп хочет получить Гренландию. Что вполне логично, ведь после смерти Эпштейна ему нужен новый остров, чтобы проводить время с Биллом Клинтоном. Я же говорил, это мой последний год! Что вы с этим сделаете?" – сказал Ноа во время телетрансляции.

Как отреагировал Дональд Трамп

Реакция президента не заставила себя ждать. Уже после завершения церемонии Дональд Трамп опубликовал серию сообщений в Truth Social, где назвал "Грэмми" "худшей церемонией", которую "практически невозможно смотреть". Отдельно он атаковал Тревора Ноа, обвинив его в распространении "ложной и клеветнической" информации.

"Ноа сказал обо мне неверно, что Дональд Трамп и Билл Клинтон проводили время на острове Эпштейна. Ложь! Я не могу говорить за Билла, но я никогда не был на острове Эпштейна, ни где-то поблизости, и до сегодняшнего вечера, когда прозвучало это ложное и клеветническое заявление, меня никогда не обвиняли в том, что я там был, даже фейковые медиа", – заявил Трамп.

Президент также пригрозил подать в суд на ведущего церемонии и пообещал "отправить адвокатов", чтобы добиться финансовой компенсации.

"Ноа, полный неудачник, лучше бы он разобрался в фактах, и разобрался быстро. Похоже, я отправлю своих адвокатов, чтобы они подали в суд на этого бедного, жалкого, бесталанного, болвана-ведущего и выдвинули ему огромные иски. Спросите у Маленького Джорджа Слопадополуса и других, как это все закончилось. Спросите также у CBS! Готовься, Ноа, я немного развлекусь с тобой!" – пригрозил Трамп.

Возмущение звезд на "Грэмми 2026"

Политическая составляющая "Грэмми 2026" не ограничилась только шутками ведущего. В течение вечера десятки артистов открыто выступали против Иммиграционной и таможенной службы США (ICE). На красной дорожке и в зале звезды появлялись со значками "ICE Out", среди них – Билли Айлиш, FINNEAS, Келани, Джастин и Хейли Биберы, а также ряд других номинантов и гостей церемонии.

Особенно резонансной стала речь Билли Айлиш, которая получила награду за "Песню года" с композицией Wildflower. Поднимаясь на сцену, певица заявила, что не чувствует необходимости говорить много, однако подчеркнула: "Никто не является незаконным на украденной земле".

После этого Айлиш резко высказалась в адрес ICE – эти слова были частично заглушены во время телетрансляции: "Сейчас очень трудно знать, что сказать и что делать, и я полна надежд в этом зале. Наши голоса действительно имеют значение, и люди имеют значение. К черту ICE!"

Bad Bunny, который стал главным триумфатором вечера и получил "Грэмми" за альбом года с пластинкой Debí Tirar Más Fotos, также начал свою речь с политического заявления. Перед тем как поблагодарить Бога, артист произнес лозунг против ICE, заявив, что иммигранты не являются "дикарями или животными", а являются людьми и американцами. Он подчеркнул, что ответом на ненависть не может быть еще большая ненависть, и призвал бороться за справедливость через солидарность и любовь.

"Мы не дикари, мы не животные, мы не инопланетяне, мы люди и мы американцы. Ненависть становится сильнее, когда ее подпитывают. Единственное, что сильнее ненависти, – это любовь. Поэтому мы должны быть другими. Если мы боремся, то должны делать это с любовью. Мы не ненавидим их. Мы любим наш народ. Мы любим нашу семью, и именно так, с любовью, мы должны действовать. Не забывайте об этом, пожалуйста. Спасибо", – высказался Bad Bunny.

Анти-ICE позицию поддержали и другие участники церемонии. Лучшая новая артистка года Оливия Дин во время своей речи подчеркнула, что является внучкой иммигрантов и результатом их храбрости. Она заявила, что такие люди заслуживают признания и уважения, а не преследования.

"Я здесь как внучка иммигранта, я являюсь результатом мужества, и я считаю, что эти люди заслуживают уважения", – сказала Дин.

Фронтмен группы OK Go Дамиан Кулаш заявил, что ему трудно радоваться наградам в момент, когда федеральные агенты, по его словам, применяют насилие против собственных граждан. Другие музыканты – в частности Эми Аллен, Джейсон Исбелл, Марго Прайс, Рианнон Гидденс и участники группы Bon Iver – также демонстрировали символику протеста или открыто говорили о действиях ICE.

Политический контекст "Грэмми 2026" в значительной степени был связан с событиями в Миннеаполисе, где недавно федеральные агенты ICE застрелили медика Алекса Претти во время операции. Инцидент вызвал волну протестов в США, а заявления администрации Трампа относительно обстоятельств гибели мужчины были публично оспорены местными властями и семьей погибшего.

Что предшествовало скандальным анти-ICE заявлениям

Выступления артистов были непосредственно связаны с масштабной волной протестов и возмущением в США после смерти американца Алекса Претти, который был убит во время действий федеральных иммиграционных агентов в Миннеаполисе, США.

Причиной резкой критики политики федеральных служб стала трагедия 24 января 2026 года, когда 37-летний Алекс Претти, медбрат интенсивной терапии из города Миннеаполис, погиб от огня агентов федеральной иммиграционной службы во время операции по иммиграционному контролю. Инцидент стал вторым за месяц случаем, когда федеральные силы применили огнестрельное оружие против гражданского лица в этом городе, после смерти 37-летней Рене Гуд в начале января 2026 года.

Гибель Претти вызвала мощную реакцию общественности и активистов. Видео с места происшествия, распространенное журналистами и независимыми наблюдателями, показывало, что он держал в руках мобильный телефон и не представлял непосредственной угрозы, когда был сбит с ног и ранен агентами.

После инцидента власти штата Миннесота официально требовали доступа к месту стрельбы для проведения расследования, но федеральные агенты блокировали доступ местным правоохранителям даже с судебным постановлением. В ответ окружной прокурор и Бюро уголовных расследований Мичигана подали в суд, чтобы запретить любые действия, которые могли бы уничтожить или исказить доказательства.

Ситуацию еще больше обострили масштабные протесты в Миннеаполисе и других городах, где люди выходили на улицы с лозунгами против иммиграционной службы ICE и требовали справедливости. Протесты сопровождались столкновениями с правоохранителями, перекрытием улиц и общественными акциями, после чего все больше представителей общественности, включая спортсменов и артистов, начали высказываться против действий федеральных агентов.

Сам Дональд Трамп прокомментировал смертельный инцидент, подчеркнув, что агенты якобы просто выполняли свою работу.

