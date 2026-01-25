Патриоты делают свою работу: Трамп открыто поддержал убийство 37-летнего американца агентами ICE

Президент США Дональд Трамп поддержал действия агентов Иммиграционного и таможенного управления (ICE), которые застрелили 37-летнего Алекса Претти. Глава государства подчеркнул, что агенты просто выполняли свою работу.

Также американский президент подчеркнул, что у застреленного мужчины обнаружили пистолет с двумя дополнительными полными магазинами патронов. Об этом Трамп заявил в социальной сети Truth Social.

Президент США сделал заявление

По словам Трампа, у застреленного Алекса Претти агенты ICE обнаружили готовый к применению заряженный пистолет. Также президент Соединенных Штатов выразил возмущение, что местная полиция оказалась бессильна, потому что мэр Миннепаполиса и губернатор Миннесоты не разрешили полицейским защищать сотрудников ICE.

"Мэр и губернатор отменили их вызов? Утверждается, что многим полицейским не позволили выполнять свою работу, что ICE пришлось защищаться самим – а это непросто", – отметил Трамп.

Также президент США отметил, что штат оказался в такой ситуации из-за масштабного денежного мошенничества, пропажи миллиардов долларов и незаконной деятельности преступников, которым позволили проникнуть в штат благодаря политике открытых границ демократов.

По словам Трампа, сотрудники Иммиграционного и таможенного управления арестовали и вывезли из Миннесоты уже около 12 тыс. нелегальных иммигрантов-преступников, многие из которых склонны к насилию.

"Мэр и губернатор подстрекают к восстанию своей напыщенной, опасной и высокомерной риторикой! Вместо этого этим лицемерным политическим глупцам следовало бы искать миллиарды долларов, украденные у жителей Миннесоты и Соединенных Штатов Америки. Пусть наши патриоты ICE выполняют свою работу", – подчеркнул Трамп.

Что предшествовало

Убийство Алекса Претти в Миннеаполисе произошло в субботу, 24 января 2026 года, и вызвало новую волну протестов в США. Это уже второй случай гибели гражданского лица от рук федеральных агентов в этом городе за месяц.

Утром 24 января в городе Миннеаполис проходили протесты против иммиграционной политики и действий службы ICE. Агенты заявили, что Претти подошел к ним с 9-мм полуавтоматическим пистолетом и "оказал яростное сопротивление" при попытке обезоружить его. В него выстрелили в целях самообороны.

Пистолет у Претти действительно был (он владел им легально и имел разрешение на ношение), но, согласно видео в соцсетях, агенты отобрали у него оружие до того, как открыли огонь. Очевидцы утверждают, что в мужчину выстрелили около 10 раз, когда он уже лежал на земле и не представлял угрозы.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц назвал версию федералов "ложью" и потребовал вывода агентов ICE из города. После убийства в Миннеаполисе и других городах США начались массовые демонстрации. Ситуация в городе остается крайне напряженной, туда направлены дополнительные подразделения Нацгвардии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, Пентагон приказал около 1500 военнослужащим срочной службы подготовиться к возможному развертыванию в штате Миннесота. Такое решение приняли в конце субботы после заявлений президента Дональда Трампа о возможности применения Закона о восстании в ответ на беспорядки в регионе. Речь идет о подразделениях, которые могут быть задействованы в случае эскалации насилия.

