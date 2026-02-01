Соглашение о покупке США Гренландии почти согласовано: о чем идет речь

Президент США Дональд Трамп заявил, что рамочное соглашение о покупке острова Гренландия уже почти согласовано. Американский президент подчеркнул, что жители острова якобы сами хотят заключить такую сделку.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что такое соглашение будет очень важным с точки зрения национальной безопасности. Об этом президент Соединенных Штатов заявил журналистам на борту Air Force One.

Покупка Гренландии

По информации американского президента, переговорный процесс о приобретении острова продолжается. Трамп отметил, что эта сделка будет выгодна для всех.

"Мы уже начали переговоры и, думаю, все почти согласовано. То есть, они сами хотят этого. Думаю, это будет выгодная сделка для всех. Очень важная сделка, собственно, с точки зрения нацбезопасности", – заявил Трамп.

Президент Соединенных Штатов аргументирует необходимость приобретения Гренландии стратегической необходимостью. Трамп утверждает, что Дания не способна защитить регион от окружения флотами России и Китая.

Несмотря на утверждения Трампа министр промышленности, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен фактически опровергла слова Белого дома. По ее словам, никакого соглашения не существует, и сначала нужно начать диалог.

Что предшествовало

Ситуация вокруг Гренландии в начале 2026 года превратилась в одну из самых горячих точек мировой дипломатии. Основной движущей силой стал возобновившийся интерес США, когда администрация Трампа открыто заявила о желании установить контроль над островом, назвав его критически важным для "национальной и мировой безопасности".

Это спровоцировало полноценный международный кризис, когда Вашингтон пригрозил ввести пошлины (до 25%) на товары из Дании и ряда стран ЕС, если не будет достигнуто соглашение о статусе острова. На самом острове и в Европе это вызвало волну протестов.

Напомним, Трамп заявил, что аннексия датского острова нужна Вашингтону ради международной безопасности. Он признал, что для него не главное, хотят ли люди с Гренландии стать американцами; такое "присоединение" необходимо, и задача США – убедить население в этом.

Как сообщал OBOZ.UA, Республиканская партия Сената США обещает блокировать любые попытки Дональда Трампа захватить Гренландию военной силой. Это произошло на фоне того, что его делегаты в среду не отказались от своих требований по контролю над островом во время встречи в Белом доме.

