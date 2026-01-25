Было по меньшей мере 10 выстрелов: что известно об убитом агентами ICE Алексе Джеффри Претти в Миннеаполисе

В Миннеаполисе(США) федеральные агенты застрелили 37-летнего медика Алекса Джеффри Претти. В течение 5 секунд прозвучало не менее 10 выстрелов.

Видео дня

По данным The New York Times, инцидент произошел 24 января около 9:00 утра по центральному времени. Журналисты проанализировали кадры, которые получили от очевидцев. На записях заметно, как Претти находился рядом с группой гражданских и федеральных агентов возле автомобиля Министерства внутренней безопасности. За несколько десятков секунд до стрельбы он, вероятно, снимал событие на телефон и приблизился к агентам со смартфоном в руке.

Также на кадрах с места трагедии видно, что один из агентов толкал гражданских, после чего применил перцовый спрей против Претти. Впоследствии несколько агентов схватили мужчину и пытались прижать его к земле. За считанные секунды до первого выстрела один агент отошел с предметом, похожим на пистолет, тогда как другой навел огнестрельное оружие на мужчину.

Первые 4 выстрела произвели с близкого расстояния, когда Претти удерживали агенты. После того, как мужчина упал, прозвучали еще 6 выстрелов.

Министерство внутренней безопасности заявило, что стрельба имела "оборонительный" характер, а убитый мужчина был нелегальным мигрантом. По версии ведомства, огонь открыли после того, как мужчина якобы подошел к агентам с 9-миллиметровым полуавтоматическим пистолетом. При этом ни на одном видео очевидцев не зафиксировано наличие оружия у убитого.

"Офицеры пытались обезоружить подозреваемого, но вооруженный подозреваемый оказывал насильственное сопротивление. Опасаясь за свою жизнь и жизнь и безопасность своих коллег, агент сделал несколько оборонительных выстрелов. Медики, прибывшие на место происшествия, немедленно оказали медицинскую помощь подозреваемому, но он был признан мертвым на месте происшествия", – говорится в заявлении.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз публично опроверг утверждения об угрозе со стороны Претти и обвинил федеральных чиновников в манипулировании фактами. Начальник полиции Миннеаполиса Брайан О'Гара сообщил, что погибший был гражданином США, не имел судимостей и имел действующее разрешение на ношение оружия, разрешенное законодательством штата.

Реакция родителей

Родители Претти, Майкл и Сьюзен, после смерти сына назвали заявления администрации "отвратительной ложью". Они рассказали, что Претти работал медиком в отделении интенсивной терапии в больнице Миннеаполиса для ветеранов.

Они утверждают, что Претти вместо пистолета держал в руке телефон, другую руку он держал над головой, пытаясь защитить женщину, которую, по их словам, толкнули агенты ICE.

"Его последней мыслью и поступком было защитить женщину. Отвратительная ложь, которую рассказывала администрация о нашем сыне, является порицаемой и отвратительной", – отметили родные.

"Пожалуйста, расскажите правду о нашем сыне. Он был хорошим человеком", – говорится в конце обращения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, Пентагон при казал около 1500 военнослужащим срочной службы подготовиться к возможному развертыванию в штате Миннесота. Такое решение приняли в конце субботы после заявлений президента Дональда Трампа о возможности применения Закона о восстании в ответ на беспорядки в регионе. Речь идет о подразделениях, которые могут быть задействованы в случае эскалации насилия.

