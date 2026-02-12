Звезда 'Тихой Навы' рассказал о мизерном гонораре за одну из главных ролей, судьбе второго сезона и причине, почему хотел изменить финал

Украинский актер Иван Билаш, сыгравший сына начальника полиции Капинуса в сериале от платформы Киевстар ТВ "Тихая Нава", поделился своим опытом съемок в кинокартине. По словам артиста, он был настолько вдохновлен идеей проекта, что с радостью выполнял свою работу даже за очень маленький гонорар.

Как признался Билаш, ему хотелось быть причастным к этой истории, поэтому деньги не имели никакого значения. Об этом он рассказал в интервью Алине Доротюк.

"Тихая Нава" – это фантастический проект. Когда нас всех утвердили, мы читали сценарий – и это была "бомба". Но параллельно обсуждали гонорар, и мне говорят: "Денег нет". Насколько я понимаю, это нормальная история для платформы, потому что, если бы снимал канал, были бы деньги. Я очень быстро потратил гонорар, который мне дали. Но это было не важно. Это история, в которой просто хотелось состояться", – поделился актер.

По словам Ивана Билаша, он вообще любит перевоплощаться в антагонистов на сцене или перед камерами, потому пытается максимально почувствовать характеры своих персонажей. Поэтому артисту хотелось, чтобы его героя в "Тихой Наве" в финале не посадили в тюрьму за совершение преступления, а отправили на лечение. Как отметил актер, у сына Капинуса сильная психологическая травма, ведь отец постоянно его бил и никогда не уделял внимания.

"Мне так хотелось, чтобы он лечиться пошел. Чтобы было понятно, что его нельзя сажать в тюрьму. Он все время ищет любви от своего отца. Мы даже с Михаилом Жониным (исполнитель роли начальника полиции Капинуса. – Ред.) говорили, что если бы папа его заметил и признал, то все было бы замечательно", – высказался звезда "Тихой Навы".

Иван Билаш поделился, что в реальной жизни он прошел через период эмоционального дистанцирования от отца. Актер обсуждал эту проблему с психологом, после чего смог наладить отношения с папой и начал полностью чувствовать, что его любят.

Заговорил артист и о судьбе второго сезона "Тихой Навы". По словам Ивана Билаша, он бы очень хотел принять участие в продолжении этой истории, особенно в том случае, если создатели проекта придумают интересные сюжетные повороты, а не просто кого-то "воскресят" ради сценария.

"У меня есть подозрение, о чем гипотетически мог бы быть второй сезон, как продолжение этой истории. Но, если бы они что-то перекрутили и сделали в этом стиле совершенно другую историю, я бы очень хотел сняться в этом. Ради того запала, который происходил на съемочной площадке, хочется все время сниматься в кино", – сказал актер.

