'Что вы выдумываете?' Злата Огневич эмоционально ответила на вопрос о внушительном гонораре судей Нацотбора

Украинская певица Злата Огневич отреагировала на слухи о том, что члены профессионального жюри Национального отбора на Евровидение 2026 получили гонорар в размере 50 тысяч гривен за свою работу. Знаменитость, которая принимала непосредственное участие в выборе представителя Украины на международной арене, эмоционально заметила, что такая информация не соответствует действительности.

Она не стала раскрывать точную сумму заработка, однако подчеркнула, что даже за образ для музыкального шоу платила из собственного кармана. Об этом знаменитость сообщила в комментарии для проекта "Тур зірками".

"Люди, что вы такое придумываете? Скажу больше: я полностью занималась своим луком сама и вкладывала собственные средства", – сказала исполнительница.

Как поделилась Злата Огневич, появление подобных предположений напомнило ей ситуацию, когда после исполнения трека с итальянским артистом Андреа Бочелли распространялись упреки, якобы она заплатила 400 тысяч долларов за эту возможность. Певица отметила, что и в тот раз информация о финансах была выдумкой, ведь она вышла на сцену с известным коллегой исключительно благодаря своим вокальным данным.

Напомним, что финал Нацотбора на Евровидение 2026 состоялся 7 февраля. Десять участников представили на сцене свои музыкальные работы, а зрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли Руслана, Злата Огневич, Евгений Филатов, Виталий Дроздов и Константин Томильченко, выбирали победителя.

По результатам голосования представлять Украину на международной арене будет исполнительница Lelѐka с композицией Ridnym. Она получила максимальные 10 баллов как от судей, так и зрителей. О чем говорится в конкурсной песне Lelѐka, читайте в нашем материале.

