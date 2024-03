'Золотой ребенок! Золотые родители!' Раскрыт секрет одной из самых популярных песен почти в каждой школе в начале 2000-х

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась кадрами своего участия в детском песенном конкурсе во Дворце культуры "Украина", из-за которых начала свою карьеру певицы. В то время девочке было всего 9 лет, а отец специально для ее участия за одну ночь перевел в собственной интерпретации легендарную песню Джорджа Бенсона "Nothing gonna change my love for you", которая стала едва ли не гимном многих школьников.

Именно это воспоминание стало одним из самых выдающихся в жизни певицы, о чем она поделилась в шоу "Песня моей жизни". Такая спонтанная идея отца-музыканта позволила дочери одержать не только победу на конкурсе и новенький телевизор, но и связать всю жизнь с песнями, что принесло ей успех.

Из-за того, что песню Джорджа Бенсона "Nothing gonna change my love for you" отец Саниной перевел в авторские форме, вкладывая другой смысл – о школе, она стала чуть ли не гимном подростковых праздников под названием "Років золотих не забувай".

"После этого выступления в моей жизни появилось обучение в музыкальной школе, джаз… и хороший телевизор. В действительности благодарю родителей за веру в меня, и за то, что на нашей маленькой кухне они позволяли рождаться мечтам, всячески их воплощали в жизнь и погружались со мной в творческие авантюры", – рассказала певица в Instagram.

В комментариях свои подростковые годы вспомнили и украинцы: "Божечки, я пела эту песню на своем последнем звонке в 2007", "Оказывается, мы делали каверы на Юлию Санину до того, как это стало мейнстримом", "Я эту песню в школе пела раз 6, наверное. На каждый выпускной", "Открытие. Спустя столько лет узнать историю одной из самых чувствительных песен, которые из года в год перепевали в школе. Песни Юли, как 25 кадр с детства".

В частности, поклонники похвалили и родительский энтузиазм: "Золотой ребенок! И золотые родители, увидевшие талант и поддержавшие", "Очень удивлена услышать, что слова написал Ваш папа. Искренняя благодарность за такие эмоции", "Родителям большая благодарность за такую звездочку".

