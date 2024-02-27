Это был Андрей Данилко, а не Верка Сердючка: появились интересные детали видео 1995 года, где артист говорит по-украински

В сети появились новые подробности съемок вирусного видео почти 30-летней давности с шоуменом Андреем Данилко, известным также как Верка Сердючка. На популярном ролике 22-летний исполнитель общался с поклонниками на украинском языке, но эфир состоялся в 1995 году, а не в 1996-м, как это считалось ранее.

Кроме того, Данилко появился в студии канала УТ-1 впервые как личность, а не комический персонаж, который вскоре прославил его. Об этом в Facebook рассказал Константин Грубич, ведущий и эксперт по качеству телеканала СТБ.

"Сейчас вижу на многих страницах вирусятся посты об украинском языке Данилко в 90-х. Только не называют первоисточники. Это ошибка. Для информации: программа называлась "Юнацьке ток-шоу "Вибрики", и это было первое появление Андрея как самого себя, а не персонажа из рекламы", – вспомнила телезвезда.

Почти 30 лет назад на телевидении было популярно шоу со сварливой проводницей, роль которой сыграл Данилко.

"Так случилось, что выпуск от 10 декабря 1995 года стал культовым и даже в известной степени историческим. Бывает", – добавил Грубич.

Напомним, Андрей Данилко показал две миниатюры – "Столовая" и "Проводница" – в 1991 году, а уже через два года его второе шоу стало лауреатом конкурса "Всесмых-93" в Киеве. Считается, что успех "Проводницы" дал толчок потрясающей карьере Сердючки, которая впоследствии стала автором не только миниатюр, но и вирусных хитов.

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