Жена Михаила Федорова: как выглядит красавица Анастасия, какой бизнес принес ей мировую славу и какова была первая реакция на отставку экс-министра

Жена бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова Анастасия впервые высказалась после того, как ее муж подтвердил уход с должности. Она не стала комментировать кадровые изменения или политические решения, а вместо этого обратилась к пользователям с просьбой уважать ее личные границы и не ждать от нее политических заявлений.

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Соответствующий пост Анастасия Федорова опубликовала в InstaStories. По ее словам, в последние дни на ее страницу подписалось много людей именно из-за повышенного внимания к мужу.

"В последние дни сюда приходит много людей из-за Михаила. Я все прекрасно понимаю – даже лучше, чем вы думаете. Я очень ценю личные границы – свои и своего ребенка. Моя поддержка – это восемь очень непростых лет моей жизни, огромное количество личных решений, ответственности и опыта, который останется за пределами этого инфопространства", – написала она.

Также Федорова подчеркнула, что ее страница не является площадкой для политических комментариев или передачи инсайдерской информации, поэтому ни сторонники, ни противники политика ничего особенного там не найдут.

"Если вы подписались в поисках политических инсайдов или в надежде на прямой контакт для передачи информации – не тратьте свое время. Здесь этого не будет. Спасибо за уважение", – отметила она.

Этот пост стал первой публичной реакцией Анастасии после того, как Михаил Федоров сообщил о завершении работы на посту министра обороны. В своем Telegram-канале он поблагодарил украинцев за доверие и подвел итоги деятельности команды.

По словам политика, за это время удалось реализовать ряд важных оборонных проектов, в частности нарастить производство беспилотников, запустить новые программы для вооруженных сил, провести испытания украинской баллистической ракеты и заключить контракт на поставку истребителей Gripen.

В то же время Федоров подчеркнул, что не прекращает работать ради победы Украины, хотя и покидает министерский пост.

Что известно об Анастасии Федоровой

Несмотря на то, что Анастасию Федорову знают как супругу высокопоставленного чиновника, она ранее подчеркивала: прежде всего хочет, чтобы ее воспринимали как самостоятельную личность. Она родом из Запорожья, где окончила факультет иностранной филологии Запорожского национального университета. Именно там учился и ее будущий муж.

Анастасия начала свою карьеру в качестве преподавателя английского языка для ИТ-специалистов, как она рассказала в интервью ELLE. После переезда в Киев она решила осуществить давнюю мечту и основала собственный бренд женской одежды COVER, который со временем стал известен также за пределами Украины.

Запуск бизнеса пришелся на период пандемии, а вскоре после презентации первой летней коллекции началось полномасштабное вторжение России. Сначала команда бренда приостановила работу, однако после освобождения Киевской области деятельность возобновили.

Отношения с Михаилом Федоровым

История любви Михаила и Анастасии Федоровых началась еще в студенческие годы. Они познакомились в общежитии, сначала дружили, а в 2015 году поженились.

Через два года у супругов родилась дочь Мария. По словам Анастасии, секрет крепкого брака заключается в том, чтобы "просто быть рядом и проходить через все вместе".

В то же время дизайнер не скрывает, что публичность не была для нее комфортной. Ранее она признавалась, что ей не нравится, когда ее определяют исключительно через статус мужа.

После его назначения на одну из высших государственных должностей она также заявила, что не является "ролью, функцией или производной от чьих-то решений", а строит собственную карьеру и несет ответственность за свои результаты.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Z-военкоры радуются отставке Федорова с поста министра обороны.

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