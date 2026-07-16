"Маск, твоего братишку выгнали": Z-военкоры радуются отставке Федорова с поста министра обороны

Покидая пост министра обороны, Михаил Федоров перечислил достижения ведомства за весь период его пребывания в должности. Список получился довольно обширным: в нем фигурируют отключение Starlink для россиян, вложение бюджетных средств в дроны mid-strike и deep-strike и, соответственно, запуск программы "Логистического локдауна" и т. д. Что показательно: российские так называемые Z-военкоры признают и вышеупомянутые, и другие достижения Михаила Федорова на посту и поэтому откровенно радуются его отставке.

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Также весьма показательно, что, как это сейчас принято в России, россияне оценивают Федорова на должности по всем правилам оруэлловского двоемыслия, то есть одновременно и признают, и не признают достижения украинского чиновника. OBOZ.UA собрал наиболее характерные оценки Z-военкоров и их читателей.

Маск, твоего братишку выгнали

Так, один из самых "раскрученных" Telegram-каналов Z-военкоров, так называемый "Воевода вещает", признал лишь одно достижение Федорова – отключение Starlink для захватчиков. Поэтому теперь он требует от американского владельца упомянутой спутниковой сети вернуть российским военным преступникам возможность пользоваться этой сетью.

"Федоров отвечал не только за развитие цифровизации в ВСУ и применение дронов, но и за отключение терминалов Starlink ВС РФ, что вызвало значительные проблемы. Поэтому более вероятно, что его отставка окажется благоприятным фактором для России", – считает другой Z-военкор.

По мнению его сторонников, украинский лидер "убрал Федорова, потому что боится потерять власть", так же, как ранее "убрал Залужного". Из этого россияне делают неожиданный вывод, что у них с украинцами "один менталитет", из-за которого власть предпочитает "худших оставить, лучших убрать".

Подавляющее большинство Z-военкоров признают Федорова "действенным" чиновником и предлагают его убить, "как и остальную действующую управленческую верхушку, которая действительно действует, а не просто, как обезьяна, подписывает документы".

Достигнутые недостижения

Следуя главному принципу оруэлловского двоемыслия, россияне считают, что Федоров имеет значительные достижения, но на должности не справился.

"Это абсолютно нормальная ситуация, когда чиновник не справился и покидает свой пост. Поэтому они побеждают, а мы – нет", – говорят они.

Еще одно "достигнутое недостижение" – перекрытие логистики в Крым и, как следствие, топливный кризис на полуострове. Россияне, следуя принципу двоемыслия, соглашаются, что их государство-бензоколонка испытывает "определенные проблемы" с топливом, и в то же время отрицают их наличие. Таких пытаются переубедить жители Крыма.

"Согласны, цирк приехал к нам в Джанкой. Правда, до касс не можем дозвониться – ограничили мобильную связь из-за отсутствия света", – говорят последние.

Интересно также, что у захватчиков завидуют тому, что в Украине "хотя бы министров меняют за провалы мобилизации", а в их недостране всем руководит старый дедуган, окруженный такими же старыми дедами.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 июля стало известно, что Министерство обороны возглавит Игорь Клименко, который до этого был министром МВД. Также в Раде озвучили предварительный состав нового правительства, который могут утвердить в ближайшее время.

Чего именно добился и чего не добился на посту Федоров – как он сам считает, – смотрите здесь.

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