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"Маск, твоего братишку выгнали": Z-военкоры радуются отставке Федорова с поста министра обороны

Михаил Левакин
Новости России
3 минуты
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В РФ радуются отставке Федорова
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Покидая пост министра обороны, Михаил Федоров перечислил достижения ведомства за весь период его пребывания в должности. Список получился довольно обширным: в нем фигурируют отключение Starlink для россиян, вложение бюджетных средств в дроны mid-strike и deep-strike и, соответственно, запуск программы "Логистического локдауна" и т. д. Что показательно: российские так называемые Z-военкоры признают и вышеупомянутые, и другие достижения Михаила Федорова на посту и поэтому откровенно радуются его отставке.

Также весьма показательно, что, как это сейчас принято в России, россияне оценивают Федорова на должности по всем правилам оруэлловского двоемыслия, то есть одновременно и признают, и не признают достижения украинского чиновника. OBOZ.UA собрал наиболее характерные оценки Z-военкоров и их читателей.

Маск, твоего братишку выгнали

Так, один из самых "раскрученных" Telegram-каналов Z-военкоров, так называемый "Воевода вещает", признал лишь одно достижение Федорова – отключение Starlink для захватчиков. Поэтому теперь он требует от американского владельца упомянутой спутниковой сети вернуть российским военным преступникам возможность пользоваться этой сетью.

Реакция в России на отставку Федорова

"Федоров отвечал не только за развитие цифровизации в ВСУ и применение дронов, но и за отключение терминалов Starlink ВС РФ, что вызвало значительные проблемы. Поэтому более вероятно, что его отставка окажется благоприятным фактором для России", – считает другой Z-военкор.

По мнению его сторонников, украинский лидер "убрал Федорова, потому что боится потерять власть", так же, как ранее "убрал Залужного". Из этого россияне делают неожиданный вывод, что у них с украинцами "один менталитет", из-за которого власть предпочитает "худших оставить, лучших убрать".

Реакция в России на отставку Федорова

Подавляющее большинство Z-военкоров признают Федорова "действенным" чиновником и предлагают его убить, "как и остальную действующую управленческую верхушку, которая действительно действует, а не просто, как обезьяна, подписывает документы".

Достигнутые недостижения

Следуя главному принципу оруэлловского двоемыслия, россияне считают, что Федоров имеет значительные достижения, но на должности не справился.

Реакция в России на отставку Федорова

"Это абсолютно нормальная ситуация, когда чиновник не справился и покидает свой пост. Поэтому они побеждают, а мы – нет", – говорят они.

Реакция в России на отставку Федорова

Еще одно "достигнутое недостижение" – перекрытие логистики в Крым и, как следствие, топливный кризис на полуострове. Россияне, следуя принципу двоемыслия, соглашаются, что их государство-бензоколонка испытывает "определенные проблемы" с топливом, и в то же время отрицают их наличие. Таких пытаются переубедить жители Крыма.

"Согласны, цирк приехал к нам в Джанкой. Правда, до касс не можем дозвониться – ограничили мобильную связь из-за отсутствия света", – говорят последние.

Реакция в России на отставку Федорова

Интересно также, что у захватчиков завидуют тому, что в Украине "хотя бы министров меняют за провалы мобилизации", а в их недостране всем руководит старый дедуган, окруженный такими же старыми дедами.

Реакция в России на отставку Федорова

Как сообщал OBOZ.UA, 15 июля стало известно, что Министерство обороны возглавит Игорь Клименко, который до этого был министром МВД. Также в Раде озвучили предварительный состав нового правительства, который могут утвердить в ближайшее время.

Чего именно добился и чего не добился на посту Федоров – как он сам считает, – смотрите здесь.

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