Ждем гастролей в Москве: Каменских снова попала в скандал из-за русского языка

38-летняя исполнительница Настя Каменских попала в очередной языковой скандал. Артистка решила отказаться от использования украинского в своих соцсетях сначала в пользу английского и испанского, а теперь начала создавать публикации на русском.

На личной странице в Instagram исполнительница обнародовала серию фотографий на новогоднюю тематику, в подписи к которым поздравила подписчиков с зимними праздниками. Она написала текст с пожеланиями на английском, а затем продублировала его на языке страны-агрессора.

"Я желаю вам любви – не громкой, а настоящей. Желания жить, желания чувствовать, желания создавать свой мир так, как отзывается именно вам. Чтобы хватало сил радовать себя, выбирать себя, идти по своему плану и не извиняться за это. Чтобы было место мечтам и смелости их осуществлять", – отметила артистка.

Решение Насти Каменских не использовать соловьиный в публичном пространстве не на шутку разозлило украинцев. Некоторые пользователи сети отмечали, что им обидно видеть такие изменения в певице, а кто-то подчеркнул, что теперь она наконец показала "настоящее лицо".

"Вообще это не удивительно. Ждем гастроли в Москве для подтверждения сути запроданки".

"Обидно, очень обидно. Думаю и вам самой – с мегапопулярной певицы Украины упасть до еле-еле блогерши. И дальше роете, вместе с мужем, себе могилу российскими сообщениями. Надеюсь вы больше не поете "Я Украина", потому что это уже давно не так. Жаль".

"Когда в Москву?"

"Предательница, для которой деньги не пахнут".

"Что это такое, Каменских? Противно и гадко читать русский. Как же это случилось с тобой, недоукраинка?"

Предыдущий языковой скандал с Каменских

Исполнительница нарвалась на резкую критику от украинцев после концерта в Соединенных Штатах Америки, который дала летом этого года. Во время музыкального шоу Настя Каменских исполнила много своих популярных треков, в частности, русскоязычные, такие как "Красное вино" и "Это моя ночь". Иронично, что обе песни она перевела на соловьиный, однако за рубежом предпочла язык страны агрессора.

Еще больше Каменских разозлила пользователей сети речью к слушателям, которую произнесла на русском и фактически продемонстрировала позицию "какая разница". Со сцены артистка выдала: "Неважно, какого цвета у тебя кожа... Неважно, на каком языке мы разговариваем! Есть один язык, который понимают все. Вы знаете, что это? Это любовь! Какое самое главное чувство в мире – любовь. Правда, Майами?"

Заявления певицы о "языке любви" напомнили украинцам риторику предательницы Ани Лорак. После начала большой войны она избегала любых комментариев относительно своей позиции, объясняя молчание миссией "нести любовь".

Однако такая деятельность Насти Каменских не осталась без последствий. После громкого скандала бренд ювелирных украшений "Золотой Век", амбассадором которого певица была с 2021 года, убрал упоминания о ней в соцсетях, а затем объявил о завершении сотрудничества.

"Уважаемые клиенты! Опираясь на ценности и принципы компании "Золотой Век", мы приняли решение досрочно завершить рекламную кампанию с певицей NK (Настей Каменских), которая была лицом бренда с 2021 года. Мы открываем новую страницу в коммуникации с клиентами и наша команда уже работает над новой креативной концепцией. Мы готовим идеи, которые сочетают эмоции, чувства и вдохновение, чтобы наши клиенты почувствовали "Золотой Век" по-новому", – говорится в заявлении.

