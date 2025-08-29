Настя Каменских столкнулась с первыми последствиями позиции 'какая разница': как в Украине наказали певицу

Украинская певица Настя Каменских, которая в последние дни оконфузилась из-за своих высказываний и выступлений на русском языке в США, начала ощущать первые последствия своих действий. Бренд ювелирных украшений "Золотой Век" тихо убрал из соцсетей упоминание о Каменских как о своем амбассадоре.

На странице компании больше нет фото с исполнительницей, удалили тег с ее именем, хотя официального заявления о расторжении сотрудничества пока не прозвучало. NK оставалась лицом бренда еще с 2021 года, несмотря на предыдущие скандалы. Более того, в Киеве и других городах до сих пор можно увидеть билборды с Каменских.

Волна критики от украинцев

Решение бренда отказаться от публичной ассоциации с певицей появилось после шквала возмущения в соцсетях. Под последним постом "Золотого Века" пользователи массово писали:

"Может, стоит сменить амбассадора?"

"Может, сделать коллабу с Таисией Повалий, будет логично".

"Чувства украшают, а украшает ли ваш бренд сотрудничество с амбассадором, которая поет на языке агрессора и которой "не важно, на каком языке"?"

"Не буду покупать у вас ничего! Пока у вас эта профура русская является лицом бренда".

"Ждем ответа по сотрудничеству с Каменских. Это кринж и стыд".

"Амбассадор с "языком любви" – это ваш уровень?"

"Зачем вам амбассадор, которая переобувается на лету? Это стыд и позор".

"Золотой Век" с Каменских выглядит как антиреклама. Человек без ценностей не может представлять компанию, которая претендует на репутацию".

"Как вам сотрудничество с русскоязычным амбассадором? Или деньги вас защищают от ракет, когда прилетает из России?"

Что предшествовало скандалу

Поводом для волны критики стало видео с концерта Каменских в Майами, где она исполнила свои старые хиты "Красное вино", "Это моя ночь" и другие на русском, хотя ранее перевела эти песни на украинский. На сцене NK также обратилась к публике со словами: "Неважно, какого цвета у тебя кожа... Неважно, на каком языке мы разговариваем! Есть один язык, который понимают все. Вы знаете, что это? Это любовь! Какое самое главное чувство в мире? Любовь. Правда, Майами?"

Заявления Каменских о "языке любви" украинцы сразу сравнили с риторикой Ани Лорак, которая после начала полномасштабного вторжения избегала четкой позиции, объясняя свое молчание миссией "нести любовь".

Фактически обе артистки пытаются прикрываться универсальными понятиями, чтобы избежать прямого ответа на вопрос о языке и ответственности во время войны. Впрочем, в сегодняшних условиях такое поведение все чаще воспринимается как попытка легитимизировать использование русского языка и дистанцироваться от четкой проукраинской позиции.

