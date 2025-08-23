В сеть слили видео, как Настя Каменских поет на русском на концерте в США

Украинская певица Настя Каменских выступила перед своими поклонниками в Соединенных Штатах Америки и решила не убирать из концертной программы свои русскоязычные хиты. Она вышла на сцену одного из заведений Майами и спела композиции "Красное вино", "Это моя ночь" и другие.

Видео дня

Иронично, что обе вышеупомянутые песни артистка перевела на украинский, однако за рубежом решила отдать предпочтение оригиналам. Соответствующие видео появились на странице ресторана, где проходило музыкальное мероприятие, в Instagram.

Кстати, с аудиторией Настя Каменских коммуницировала на двух языках. На одном из роликов можно услышать, как певица на русском обращается к поклонникам с призывом подпевать трек. Позже она перешла на соловьиный язык.

Решение артистки развлечь фанатов в США композициями, написанными на языке страны-агрессора, не на шутку разозлило украинцев. В своем Telegram-канале блогер Богдан Беспалов обнародовал фрагмент с концерта Каменских, под которым появилось немало возмущенных комментариев.

"Фу. Ну и гадость".

"Какая же она гадость. Теперь, зная, что поет на русском, "Я – Украина" из ее рта – это насмешка! Русская песня из уст любого певца, это тупо р*галово".

"При чем эта песня есть на украинском".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что беглый Потап навеселе поразвлекал фанатов российскими песнями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!