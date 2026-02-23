Всемирный банк подсчитал, сколько Украине нужно средств для восстановления от последствий войны: сумма впечатляет

Украине на восстановление после полномасштабной войны, по состоянию на 31 декабря 2025 года, нужно было 588 миллиардов долларов США. Эта сумма не учитывает разрушений, которые оккупационная армия нанесла нам в январе-феврале 2026-го.

Убытки подсчитаны в отчете RDNA5 Всемирным банком совместно с правительством Украины, Европейской комиссией и ООН. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Сумма, необходимая на восстановление, почти втрое превышает номинальный ВВП Украины за 2025 год

Премьер-министр Юлия Свириденко раскрыла подробности RDNA5, то есть Пятой быстрой оценки ущерба и потребностей восстановления Украины.

Последствия войны только за 2025 год оценены в 64 миллиарда долларов убытков. Темпы разрушений выросли более чем вдвое.

"Этот отчет позволяет иметь признанные миром оценки ущерба и использовать их в дальнейшем, как в планах восстановления, так и в исковых требованиях к государству агрессора", – отметила Свириденко.

На сайте ООН указано, что среди общих долгосрочных потребностей денег на реконструкцию и восстановление нужно больше всего для следующих секторов:

транспортного (более 96 миллиардов долларов);

энергетического (почти 91 миллиард долларов);

жилищного (почти 90 миллиардов долларов);

торговли и промышленности (более 63 миллиардов долларов);

сельскохозяйственного (более 55 миллиардов долларов).

Кроме этого, стоимость управления опасностью взрывоопасных веществ и очистки от завалов составляет почти 28 миллиардов долларов, "несмотря на определенный прогресс в геодезии и разминировании, что помогло сдержать" еще большие потери.

Отчет определяет возможные источники для восстановления и оценивает, что примерно 40% может поступить от частного сектора.

В Кабмине заявили, что правительство вместе со Всемирным банком переходят к следующему этапу сотрудничества – разработки модели Экономики будущего, начатой в прошлом году. Речь идет о долгосрочном моделировании развития страны, включая необходимые шаги, источники, реформы, необходимые для построения успешной экономики и синхронизации действий Киева с партнерами.

"Восстановление Украины является общей ответственностью демократического мира. Наша задача – не только восстановить разрушенное, а создать более устойчивую экономику и обеспечить долгосрочную способность государства. Спасибо всем партнерам, которые поддерживают Украину", – сказала Свириденко.

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос добавила, что агрессивная российская война продолжает разрушать Украину. Она заверила, что Европейский Союз "будет продолжать играть ключевую роль в поддержке реконструкции и восстановления, мобилизуя больше частных инвестиций через Инвестиционную рамочную программу для Украины и поощряя ключевые реформы через План для Украины". Последний, по словам комиссара, поможет получить иностранные инвестиции и приблизит Киев к членству в Евросоюзе.

"Люди являются центральным элементом восстановления", – сказал Маттиас Шмале, координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине.

"Важнейшим активом Украины являются ее люди. Возвращение беженцев, реинтеграция ветеранов и участие женщин в рабочей силе будут формировать экономическое восстановление так же, как и потоки капитала и восстановление инфраструктуры. Восстановление должно быть ориентировано на человека и базироваться на обществе", – убежден он.

Как писал OBOZ.UA, ранее глава ОП Кирилл Буданов заявил, что для восстановления Украине необходимо стремиться к неоиндустриализации. Он сказал, что это "одна из главных задач сегодняшнего дня".

