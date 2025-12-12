'Не язык на нас напал': Олег Винник заявил, что нельзя запрещать русский в Украине, и назвал виновных в войне

52-летний певец Олег Винник, который сейчас живет в Германии, убежден, что в Украине не нужно запрещать русский. Свою позицию исполнитель аргументировал тем, что врагом нашего народа является не язык, а глава Кремля Владимир Путин, который и начал кровавую войну.

Исполнитель добавил, что все граждане нашей страны бесспорно должны владеть украинским и создавать на нем контент, однако запрещать общаться на русском в обычной жизни якобы неуместно. Об этом он заявил в интервью для РБК-Украина.

"В нашей стране должно быть 100% украиноязычное вещание. Но есть другое дело – не запрещать другие языки. Кто хочет, изучайте русский, открывайте какие-то частные школы. Или китайские, или английские. Это очень хорошо. Тем более у нас в Украине очень огромный процент, который разговаривал и разговаривает до сих пор на русском языке. Это реально есть, оно присутствует", – высказался исполнитель.

Как отметил Олег Винник, в наших реалиях языковой вопрос – это "наболевшая тема", но воспринимать русский как причину начала террористической войны не стоит.

"Не может такого быть, чтобы когда у нас огромное горе, мы принимали язык за врага. Не язык на нас напал. Напала на нас другая нация – Россия. И даже не Россия, а Путин. Я имею в виду власть. Это просто исторический тяжелый момент. Украина попала под это влияние, на нас напали. Но не из-за языка", – заявил артист.

