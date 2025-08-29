Ани Лорак тоже так начинала: Настя Каменских возмутила сеть новым заявлением о русском языке. Видео

Украинская певица Настя Каменских во время концерта в США оказалась в эпицентре скандала. Исполнительница не только исполнила свои старые хиты на русском, но и обратилась к публике с речью, которая вызвала волну критики в сети.

Видео дня

"Неважно, какого цвета у тебя кожа... Неважно, на каком языке мы разговариваем! Есть один язык, который понимают все. Вы знаете, что это? Это любовь! Какое самое главное чувство в мире – любовь. Правда, Майами?" – заявила Каменских со сцены. Соответствующие видео появилось в TikTok та Threads.

Ее слова активно обсуждают в соцсетях, особенно учитывая то, что видео распространили именно 28 августа – в день массированного обстрела украинских городов российскими войсками. Пользователи отреагировали резко:

"Почему все, кто говорит "какая разница на каком языке говорить", говорят это на русском. Если нет разницы – то говорите на украинском".

"Цитаты великих долбо*бов".

"Голубь мира".

"Пусть расскажет это украинским пленным, которых пытают на русском".

"Лорак также так начинала: "Я несу любовь".

"Иди это расскажи на оккупированных территориях, к*рва ты москальская".

"Потом приедет в Украину и на телевидении будет щебетать на родном языке как добрый день".

Каменских пока не комментирует скандал, хотя еще недавно в интервью журналистке Алине Доротюк обещала, что больше никогда не будет петь на русском.

Аналогия с Лорак: "язык любви" как прикрытие

Подобные заявления напомнили украинцам риторику Ани Лорак, которая еще во время полномасштабной войны пыталась избегать прямого ответа об агрессии России против Украины. Тогда артистка объясняла свое молчание тем, что "не хочет быть использованной" и намекала, что ее миссия – нести любовь.

"С самого детства я всегда хотела петь, потому что хотела нести любовь. Любовь – это все, что нам нужно. Сейчас мне хочется по-особенному делиться с вами своими мыслями, переживаниями, эмоциями, хочется больше слышать, чувствовать вас", – говорила Лорак после начала полномасштабного вторжения.

Фактически обе певицы прикрываются понятием "любви", чтобы избежать четкой позиции. Однако в условиях войны такие фразы воспринимаются не как "миротворчество", а как попытка оправдать использование русского языка и дистанцироваться от собственной ответственности.

Ранее OBOZ.UA писал, что Настя Каменских выступила перед своими поклонниками в Соединенных Штатах Америки и решила не убирать из концертной программы свои русскоязычные хиты. Иронично, что их артистка перевела на украинский, однако за рубежом решила отдать предпочтение оригиналам.

