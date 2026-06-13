Зарабатывал танцами с детства и женился четыре раза: интересные факты о легендарном Григории Чапкисе, который умер пять лет назад

Пять лет назад, 13 июня 2021-го, остановилось сердце украинского хореографа Григория Чапкиса. Артист навсегда запечатлелся в памяти поклонников своими филигранными движениями на паркете и незаурядным оптимизмом. Однако не следует забывать, что путь легенды отечественной сцены к успеху был не из легких – у него было непростое детство и долгое время не мог найти работу.

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Но все же жизненные испытания не заставили хореографа опустить руки, поэтому он еще во времена СССР объездил 60 стран мира с гастролями и стал настоящим символом профессионализма. Интересные факты об артисте читайте в материале OBOZ.UA.

У него было бедное детство

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе, Молдова, в еврейской семье. У хореографа было шестеро братьев и сестер, с которыми он много времени проводил на улице. К сожалению, Григорий Чапкис не мог наслаждаться беззаботным детством, ведь у его родителей не было достаточных средств. Знаменитость рассказывал: "Я помню чувство голода. Когда в детстве меня спрашивали, чего я больше всего хочу, я отвечал – е есть, ведь никогда не наедался досыта". Даже первые сандалии ему купили аж в девять лет.

По этой причине Григорию Чапкису пришлось искать работу с очень раннего возраста. В пять лет он заработал первые деньги, танцуя на улице, а затем начал чистить обувь гуталином.

"С тех пор занимаюсь этим каждый день, ведь танцы – моя сущность и жизнь. Я хореограф широкого профиля, но больше ничего делать не умею. Объяснить это просто – я родился в Румынии, среди цыган и молдаван. Утром меня выпускали во двор и только вечером забирали домой – на улице меня и научили танцевать", – делился хореограф.

Нехватка средств была не единственной проблемой для семьи артиста. После начала Второй мировой войны Чапкису с родными пришлось бежать из Молдовы и, в конце концов, они поселились в Украине.

Ансамбль Вирского открыл танцору путь к успеху

В послевоенный период Григория Чапкиса долгое время не хотели брать ни на работу, ни на учебу, но позже судьба ему все же "улыбнулась". Артист устроился в Ансамбль песни и танца "Трудовые резервы". Кстати, тогда он выступал перед советской властью во главе с Иосифом Сталиным. Хореограф привлек внимание диктатора настолько, что тот даже посадил его к себе на колени и подарил часы.

Но все же настоящий "билет к успеху" Григорию Чапкису подарил Павел Вирский. Именно он сделал тогда начинающего артиста ведущим танцором новосозданного коллектива. Тогда началась новая страница в жизни знаменитости. Вместе с коллективом они объездили 60 стран СССР, а за это время Чапкис продемонстрировал свой талант перед Сальвадором Дали, Мао Цзэдуном и Фиделем Кастро.

"Это была потрясающая школа. Я день и ночь молюсь на Вирского. Он меня создал, он меня вырастил, и я хочу быть на него похожим", – рассказывал артист.

С 1973 по 1988 год знаменитость руководил концертно-танцевальным залом "Юность" на Нивках, был заместителем директора Театра драмы и комедии на Левом берегу. Незадолго до распада СССР он переехал в Италию, но пробыл там всего год и вернулся в Украину.

Новая волна популярности "накрыла" танцора в 76 лет

Важным событием в жизни Григория Чапкиса стало то, что он занял кресло судьи в проекте "Танцы со звездами" в 2006 году. С того момента артист, которого признали самым старшим членом жюри шоу, не только оценивал выступления участников, но и сам "зажигал" на паркете. Появление на телевидении подарило артисту внимание и любовь широкой аудитории.

Имел бурную личную жизнь

Восхождение Григория Чапкиса к карьерным вершинам было довольно насыщенным, что можно сказать и о его сердечных делах. Знаменитость официально связывал себя узами брака четыре раза, а его последняя жена была моложе на целых 52 года.

Первой женщиной, сумевшей покорить сердце Григория Чапкиса, стала его партнерша по танцам Людмила. Женщина родила от хореографа дочь Лилию в 1968 году, но, к сожалению, их история любви не получила счастливого финала.

В 1980 году Чапкис связал себя узами брака со своей ученицей Натальей. У пары родился сын Грег, который, кстати, пошел по стопам звездного отца и даже руководит школой танцев в Сан-Франциско, США.

Третьей женой звезды стала Алла Чапкис, которая в свое время работала преподавателем и начальником учебно-методического отдела Национального авиационного университета. Они расстались, когда женщина вышла на пенсию. А вот в четвертый раз Чапкис, которому на тот момент было 90 лет, женился на 38-летней Миле. Как отмечал артист, тогда его возлюбленная владела сетью магазинов украшений.

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