Как выглядит семья легендарного Григория Чапкиса, которая живет за границей: старшей внучке 44 года, младшему – 9

Ровно четыре года назад, 13 июня 2021-го оборвалась жизнь легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса. За время своей творческой деятельности он подготовил немало впечатляющих танцевальных постановок, а также запомнился отечественным зрителям в роли экспертного жюри шоу "Танцы со звездами". В частности народный артист Украины создал довольно большую семью, а своим примером смог вдохновить детей связать жизнь с хореографией.

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Григорий Чапкис дважды становился отцом от разных браков. Артист воспитывал старшую дочь Лилию и младшего сына Грега. Оба наследника знаменитости живут за рубежом, где смогли построить успешные карьеры и создали собственные семьи.

Народный артист Украины довольно редко раскрывал детали о своих родных, однако во время одного из интервью в 2020 году все же решил рассказать о самых дорогих людях. Дочь хореографа – Лилия Чапкис живет в Италии. Там она основала собственную школу балета и родила двух девочек.

Старшей внучке Григория Чапкиса – Анне сейчас 44 года. Женщина также живет в Испании, где активно снимается в кино и участвует в модельных проектах. Хореограф рассказывал, что младшая дочь Лилии Чапкис – Виктория получала образование в Киеве, однако со временем переехала за границу, где также развивается в сфере танцев.

Стоит отметить, что когда жизнь Григория Чапкиса оборвалась, большинство членов его семьи приехали в Украину. На церемонию прощания с хореографом прибыли оба его ребенка и внучка Виктория.

А вот сын легендарного танцора Грег Чапкис руководит школой танцев в Сан-Франциско, США. Он связал себя узами брака с любимой женщиной Эмбер, которая родила ему двух сыновей: Николя, которому сейчас 16 лет, и Макса, которому 9.

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