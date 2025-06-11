Коварная болезнь, жизнь отшельником и семейная трагедия: какие малоизвестные факты о Виталии Билоножко всплыли уже после его смерти

Сегодня, 11 июня, народному артисту Украины Виталию Билоножко могло бы исполниться 72 года. Однако, к сожалению, 9 января 2024-го легендарный певец отошел в мир иной. За все время своей успешной творческой карьеры организатор Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец" успел сделать неоценимый вклад в развитие отечественной музыкальной индустрии и много времени провел на сцене перед поклонниками. Однако, несмотря на это, в биографии исполнителя было достаточно много фактов, которые раскрылись только после его смерти.

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Так, например, близкие Виталия Билоножко рассказывали, что ковид и начало полномасштабной войны сильно изменили знаменитость, ведь он начал держаться в стороне от людей, а также не хотел рассказывать фанатам о своей серьезной болезни. OBOZ.UA расскажет малоизвестные аспекты жизни легендарного певца.

Неизлечимый диагноз народного артиста Украины

Новость о смерти Виталия Билоножко прозвучала как гром среди ясного неба для многих его поклонников, ведь они даже не догадывались, что артист страдает очень коварной болезнью – сахарным диабетом. В эксклюзивном интервью OBOZ.UA Светлана Билоножко отметила, что ее покойный муж никогда публично не говорил о недуге, потому что аудитория всегда хотела видеть его сильным и красивым.

"У Виталика был сахарный диабет. Он лечился долгое время, принимал лекарства, проходил обследования. Но это очень коварная болезнь, которая съедает все внутри. У нас много знакомых имеют такой диагноз. Один наш товарищ пришел утром на работу, зашел в кабинет – и упал замертво, представляете? Но мы никогда не думали, что подобное может произойти с нами. У нас столько было планов", – говорила певица, – "После Нового года Виталику стало нехорошо – я вызвала "скорую". Забрали в стационар. И вроде бы все шло нормально, лечился. И вдруг мне утром звонит младший сын: "Мама, сказали, что папа умер. Что это такое?" Я вообще за секунду перестала слышать и видеть. У Виталия не выдержало сердце... Его заводили-заводили – но ничего не могли сделать".

Жизнь Виталия Билоножко отшельником

Как отмечал известный композитор Александр Злотник, последний раз исполнитель выходил на сцену в 2019 году. По его словам, Виталий Билоножко никогда не прекращал наслаждаться публичными выступлениями, однако из-за пандемии, а затем большой войны принял для себя решение минимизировать контакт с людьми. Артист мечтал, что однажды снова споет для фанатов, однако, к сожалению, этого так и не произошло.

"Последние годы он практически не выходил за пределы своего двора. Война, ковид – это все его сломало, как мне кажется. Я убеждал его, что надо переселить себя, дальше работать. Тот же Иво Бобул на виду, но Виталий выбрал вот такую жизнь. Во время пандемии решил: чем меньше будет общаться с людьми, тем лучше. Я не понимал этого. Говорил: "Смотри, Виталий, я каждый день еду на работу, и ничего – возвращаюсь домой, все хорошо". А я же старше его. А он: "Нет-нет". Мне удалось вытащить его летом в клинику. И мне, и ему делали оздоровительные капельницы. Но в дальнейшем он отказался лечиться. И вот теперь сердце не выдержало", – рассказал деятель культуры.

Злотник отметил, что повлиять на такое решение певца пыталась и Светлана Билоножко, но и у нее ничего не получилось.

Трагедия в семье знаменитости

Виталий Билоножко редко выносил семейные проблемы на публику, однако время от времени делился ими с близкими людьми. В комментарии OBOZ.UA экс-глава Государственной таможенной службы Анатолий Макаренко откровенно признался: в свое время поделился со звездой своей семейной бедой, в ответ на что артист сделал то же самое.

"Виталий мне написал: "Толя, у меня такая же история – родственные судьбы. И, к сожалению, все это будет усугубляться с продолжением этой ужасной войны. В результате боевых действий под Соледаром разбили могилу папы – и косточек не найдешь. Я недавно поставил ему новый памятник. Квартира сестры и ее дочери – в Бахмуте. Жилье племянницы – выгорело полностью, весь подъезд – только бетонная коробка. А на квартиру сестры на первом этаже упали все верхние этажи. Горя у людей сейчас море", – поделился генерал-лейтенант.

Драки с Виктором Ющенко

Еще задолго до того, как Виталий Билоножко стал народным артистом Украины, а Виктор Ющенко 3-м президентом нашего государства, между ними возникали серьезные споры. Как отмечала Светлана Билоножко, ее покойный муж и политик дрались из-за того, что "ходили к одним девушкам". Однако во взрослом возрасте все конфликты они оставили в прошлом.

"Он мне это рассказывал. Говорил: "Самое интересное, что все его девушки переходили ко мне... Посмотри". Он раздевался, а у него там ножевые ранения, там, там, там. Драки были не на шутку!" – рассказывала исполнительница.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Светлана Билоножко удивила, что ей мерещилось 9 дней после смерти мужа.

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