Заплатили в 10 раз меньше, чем стоил ремонт: Елена Тополя удивила выплатой от государства после 'прилета' в квартиру

Украинская певица Алена Тополя раскрыла, что их семья уже получила выплату от государства на восстановление квартиры в Киеве, которая была серьезно повреждена в результате российского обстрела. Они получили 209 000 гривен, однако, как подчеркнула артистка, эта сумма не покрыла даже половину средств, потраченных на ремонт.

Видео дня

По словам исполнительницы, полноценное восстановление жилья обошлось им примерно в два миллиона гривен. Об этом она рассказала в проекте "Ранкова кава".

"Нам выплатили 209 тысяч гривен. Но на ремонт ушло около двух миллионов. Через программу "еВідновлення" возмещают деньги, если повреждены какие-то фундаментальные вещи: стены, рамы дверные, оконные и так далее. Вот это возместили", – поделилась звезда.

Когда у недвижимости Елены Тополи произошел "прилет", она кардинально по-другому подошла к ремонту. Как отметила артистка, в квартире установили бронированные окна и двери. В частности исполнительница начала значительно серьезнее относиться к воздушным тревогам, поэтому когда видит предупреждение о ракетной атаке, вместе с детьми спускается в паркинг.

Повреждение квартиры знаменитости

23 июня 2025 года страна-агрессор Россия нанесла комбинированную атаку на Киев, в результате которой была разбита квартира Тараса и Елены Тополь. Из-за "прилета" в недвижимости были повреждены стены, выбило окна, вырвало двери, а почти вся мебель была посечена обломками. Как рассказывала Елена Тополя, на момент атаки в жилье находилась она, брат и племянник, и к счастью, все остались живы.

В эксклюзивном интервью OBOZ.UA Тарас Тополя отмечал, что восстанавливать квартиру они начали самостоятельно, не дожидаясь выплат от государства. Для артиста было главным приоритетом сделать все возможное, чтобы в квартире было как можно безопаснее.

"Делаем пространство безопасным, чтобы иметь возможность прятаться от потенциальных угроз – поставили бронированные окна, противопожарные двери, наклеили защитную пленку и делаем другие необходимые шаги. Ремонтируем общий коридор между опорными стенами. Пока не прошла комиссия, ничего ремонтировать нельзя было. После того, как все осмотрели и зафиксировали, мы начали ремонт. Делаем все сами, не дожидаясь выплат. Они будут, конечно, но не покроют всех расходов", – делился певец.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алена Тополя рассказала об удивительном обстоятельстве, которое спасло ей жизнь во время прилета напротив квартиры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!