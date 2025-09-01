Бог уберег: Елена Тополя рассказала об удивительном обстоятельстве, которое спасло ей жизнь во время прилета напротив квартиры

Украинская певица Елена Тополя раскрыла, что уберегло ей жизнь в тот страшный день, когда российская баллистическая ракета попала в дом напротив ее и Тараса Тополи жилья. Взрывная волна разбила квартиру артистки, однако она осталась невредимой, ведь легла спать на нижней части двухъярусной кровати в детской, бортики которой защитили ее от осколков стекла.

Как вспомнила артистка, тогда провести ночь не в своей спальне она решила, ведь в гости внезапно приехал ее брат Руслан. Об этом она рассказала в интервью для проекта "У ліжку".

"Бог нас сохранил, потому что квартира сильно пострадала. Я была вместе с братом. Он напросился прямо ко мне приехать. А я приехала из Львова, такая уставшая. Я доехала на такси домой, а потом, как только зашла за порог, вспомнила, что забыла сумку в поезде. Я просто в паркинг, за руль, и поехала на вокзал. Я едва успела. Последняя минута, секунды эти, последний поезд еще стоял. Я бегаю по тому перрону, как бешеная. Меня, слава Богу, увидел этот самый проводник. Он просто открыл дверь, мне ту сумку уже так выдал и поехал поезд. И потом вечером я хотела спать. Думаю, посмотрю какой-то фильм. И тут мне звонит брат. Говорит: "Лелик, я приеду". Говорю, что Русик, я не хочу, не надо, давай завтра. А он: "Нет, я приеду". Мы сели, говорили, говорили и начинается тревога. Там, где живет мой брат, постоянно какие-то проблемы. Поэтому он мне говорит, что давай поедем заберем сына Ваню", – вспомнила знаменитость.

После этого Елена Тополя с братом еще немного пообщались, а когда объявили отбой воздушной тревоги, она пошла спать. Однако провести ночь певица решила не в своей с Тарасом Тополей спальне, а в детской. На одной кровати заснул племянник знаменитости, а на другой она.

"И буквально через 20 минут после отбоя начинается снова тревога. И минута проходит. Я еще не успела даже проснуться. Я ничего не поняла вообще. Руслан рассказывает, что как началась тревога, он встал, пошел к Ване, присел его обнять, и просто прилет. У него огромный синяк на спине, так мы и не поняли, как он его получил. У Вани немного были порезаны ноги, потому что он ближе к окну был. А я, поскольку это двухъярусная кровать, и там два бортика, а перед этим еще полочки и стол, с монолитной стеной наполовину, (осталась целой. – Ред.).Посыпалось там, где была моя голова. Я не знаю, наверное, я просто отодвинулась к стене поближе. Мне Руслан сказал, что я вообще была укрыта с головой одеялом. А я никогда не укрываюсь так, даже, когда минус 30", – рассказала артистка.

Если бы в тот ужасный день к Елене Тополе не приехал брат, она легла бы в своей спальне, где могла получить серьезные травмы. Как пояснила исполнительница, в комнате находится тяжелая соляная скульптура в виде микрофона, которую ей подарили во время одного из выступлений в Соледаре до 2014 года. По словам знаменитости, если бы эта скульптура упала на нее, последствия были бы ужасные. Да и в целом в спальне звездной пары было очень много осколков стекла.

Что известно о разбитой квартире Тараса и Елены Тополь

В ночь на 23 июня страна-агрессор Россия нанесла комбинированный удар по Киеву. В результате обстрела серьезно пострадало жилье супругов артистов. Взрывной волной в их квартире выбило окна, вырвало из замков бронированные двери и разбило мебель. В своем Facebook лидер группы АНТИТЕЛА показал жуткие последствия атаки. Со своей стороны Елена Тополя, которая находилась внутри недвижимости, обнародовала видео, где не сказала ни слова, только показала огонь во дворе и обеспокоенных людей.

В эксклюзивном интервью OBOZ.UA Тарас Тополя рассказал, что они с любимой восстанавливают квартиру самостоятельно, не дожидаясь выплат от государства. Он отметил: "Делаем все возможное, чтобы вернуться к расписанию, которое было до того дня, когда наш дом пострадал от взрывной волны во время обстрела. Защищаем пространство, чтобы иметь возможность прятаться от потенциальных угроз – поставили бронированные окна, противопожарные двери, наклеили защитную пленку и делаем другие необходимые шаги. Ремонтируем общий коридор между опорными стенами. Пока не прошла комиссия, ничего ремонтировать нельзя было. После того, как все осмотрели и зафиксировали, мы начали ремонт. Делаем все сами, не дожидаясь выплат. Они будут, конечно, но не покроют всех расходов, но и сама процедура бюрократическая и длительная. А возвращаться надо быстро, учебный год не ждет, поэтому восстанавливаем жилье самостоятельно".

Знаменитость подчеркнул, что его очень беспокоит общее состояние дома после прилета. По его словам, фасад дома никто не восстанавливает, из-за чего в сезон дождей и снегов и может появиться грибок и плесень.

Стоит отметить, что на страшный инцидент без особого сочувствия отреагировала народный депутат Украины Марьяна Безуглая. Она назвала разбитую квартиру Тараса Тополи "кармой" и обвинила его в "фейковой службе". После таких заявлений артист открыл сбор на психиатра политической деятельнице. Исполнитель говорил, что если нардеп откажется принимать средства, они будут переданы на благотворительность, а именно на поддержку детей его погибших собратьев из 130 батальона ТрО. Позже Тарас Тополя подал в суд на Марьяну Безуглую за клевету.

