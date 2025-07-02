Елена Тополя, квартиру которой разбила российская ракета, рассказала, кто был внутри в момент обстрела

Украинская певица Елена Тополя, квартира которой получила сильные повреждения в результате российской комбинированной атаки на Киев, раскрыла новые подробности той ужасной ночи. По словам артистки, на момент обстрела в доме находилась она, брат и племянник.

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К счастью, дети звезды и ее мужа, фронтмена группы "Антитіла" Тараса Тополи были у бабушки в Нью-Йорке, поэтому не пострадали. Об этом она рассказала в интервью украинскому медиа.

"Конечно, у меня был шок в тот момент, но он проходит. Мы живы, и это – главное. Слава Богу, что детей не было дома. Это доказывает, что все наши жизни в воле творца", – поделилась исполнительница.

Елена Тополя также призналась, что была неприятно поражена реакцией некоторых людей на разрушение ее жилья. По словам певицы, в сети она столкнулась с достаточно большим количеством негатива и искренне не понимает, как можно радоваться неприятностям других.

"Очень много хейтеров. Я не понимаю просто смысла, какого полезного результата они ждут, проявляя свою радость, что с кем-то случилась беда. Обидно осознавать, что в такое время не состоялась переоценка жизни, как своей, так и жизни твоего народа", – рассказала знаменитость.

Кстати, несмотря на серьезные повреждения, Елена Тополя продолжает жить в своей квартире. Звездная семья активно пытается найти новое жилье, однако, по словам певицы, сейчас подобрать хороший вариант довольно непросто.

Напомним, что в ночь на 23 июня страна-агрессор Россия нанесла комбинированный удар по Киеву с помощью ракет и дронов-камикадзе. В результате атаки в Шевченковском районе столицы были повреждены перекрытия четвертого и пятого этажей пятиэтажки с частичным разрушением крыши. Это произошло совсем недалеко от дома Елены и Тараса Тополи.

"Сегодня российская баллистика разнесла нашу с любимой, Еленой Тополей, квартиру. Внутри все разбито, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированную дверь. Остались стены, да и те частично разрушены. Нам повезло, все в семье живы", – писал лидер группы "Антитіла".

О трагедии в шоковом состоянии сообщила и сама Елена Тополя. В соцсетях она обнародовала видео с места событий, где не смогла произнести ни слова.

Как ранее писал OBOZ.UA, разбитая квартира звезд не вызвала сильного сочувствия у народного депутата Марьяны Безуглой. Она назвала трагедию в семье артистов "кармой", а Тараса Тополю обвинила в "фейковой службе". В ответ на упреки политика певец объявил сбор ей на психиатра. Кстати, на благотворительной банке уже удалось накопить более 500 тысяч гривен.

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