"Остались стены, да и те частично разрушены": российский удар уничтожил квартиру Тараса Тополи. Фото

В ночь на 23 июня во время российской комбинированной атаки на Киев получила повреждения квартира лидера группы "Антитела" Тараса Тополи и его жены Елены (певица Alyosha). Взрывной волной там выбило окна, вырвало из замков бронированные двери и разбило мебель.

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Об этом музыкант сообщил в Facebook, опубликовав фото из своего разрушенного дома. Он отметил, что с его семьей все в порядке.

"Сегодня российская баллистика разнесла нашу с любимой Olena Topolia квартиру. Внутри все разбито, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированные двери. Остались стены, да и те частично разрушены. Нам повезло, все в семье живы", – написал Тополя.

Он поблагодарил высшие силы за то, что уберегли. В то же время выразил соболезнования родным погибших жителей соседнего дома.

"Так сложились обстоятельства, Творец уберег. Спасибо... В отличие от людей в доме напротив, куда произошло прямое попадание. Там есть жертвы. Царство небесное всем, кто не пережил эту ночь. Адская лотерея..." – отметил музыкант.

Он добавил, что все комментарии предоставит через несколько дней.

Напомним, что этой ночью в Шевченковском районе Киева из-за атаки РФ были повреждены перекрытия четвертого и пятого этажей пятиэтажки с частичным разрушением крыши. Во дворе вспыхнул пожар автомобилей. По имеющимся данным, в доме погибли пять человек. Последствия вражеского удара зафиксированы еще в ряде районов столицы, всего пострадали по меньшей мере 19 жителей. Жертва, пострадавшие и разрушения есть и в Киевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российской ракетной атаки на Киев 17 июня тяжело пострадала Анастасия – бывший фуд-продюсер популярного телешоу "МастерШеф" и су-шеф ресторана, с которым сотрудничает известный кулинар Владимир Ярославский. Женщина находилась в доме, подъезд которого буквально "сложился" от прямого попадания снаряда – из девяти этажей осталось лишь полтора.

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