'Закрой ей рот, потому что я ее...' Виктор Павлик шокировал новыми деталями скандала с Сергеем Перманом, о которых не знала даже жена певца

Украинский певец Виктор Павлик раскрыл новые подробности громкого скандала с художественным руководителем Национального дворца искусств "Украина" Сергеем Перманом. Как сообщил исполнитель, еще за несколько дней до проведения мероприятия продюсер связывался с ним и в грубой форме заставлял "закрыть рот" своей жене Екатерине Репяховой, а в противном случае угрожал применить к ней физическую силу.

Тогда исполнитель не рассказал избраннице о неприятном диалоге, однако когда конфликт набрал огласку, все же решил нарушить молчание. Скриншот комментария с соответствующим заявлением певца Репяхова обнародовала в своих Instagram-stories.

"Сергей мне еще за несколько дней по телефону сказал: "Закрой ей рот, а то я ей отп**жу". Я проглотил, Кате ничего не сказал. Его люди писали Кате, чтобы она не выставляла stories со мной, потому что она плохо меня снимает: не тот ракурс, ему не нравится, как я выгляжу. Катя молчала, ничего никому не говорила. Хотя Катя лучше знает, как меня освещать", – написал Виктор Павлик.

По словам Екатерины Репяховой, ранее она даже не догадывалась, что ее муж получал подобные угрозы. Блогер саркастически отметила, что таким образом Перман якобы демонстрировал волнение за "эмоциональное и физическое состояние" Виктора Павлика перед концертом.

Впоследствии Репяхова обнародовала архивный ролик за 2014 год, где художественный руководитель Дворца "Украина" публично назвал начало вооруженной агрессии России против нашего государства "гражданской войной". Тогда он также отмечал, что в случае получения повестки просто ее порвет.

Как пояснила жена Виктора Павлика, это видео она решила показать в ответ на хейт из-за старого скандала с пропуском. В 2023 году блогер похвасталась, что муж подарил ей специальный документ, который дает разрешение на поездки в комендантский час и движение по Южному мосту в Киеве, который тогда был открыт только для спецтранспорта.

"Прежде чем обсуждать мою личную жизнь, которая никоим образом не касается этой ситуации, я советую обратить внимание на биографию своего руководителя. А главный вопрос остается открытым: на каких основаниях человек без официального статуса фактически руководит государственным учреждением? Именно в этом я и буду разбираться", – написала Репяхова.

Скандал вокруг концерта во Дворце "Украина"

21 марта состоялся первый за 10 лет концерт Виктора Павлика во Дворце "Украина", что обернулся громким скандалом. На следующий день после проведения мероприятия жена артиста вышла на связь в соцсетях и сообщила: подверглась психологическому давлению со стороны организаторов, но никаких конкретных имен тогда не называла.

Впоследствии Екатерина Репяхова решила раскрыть больше подробностей об инциденте. Как оказалось, она серьезно поссорилась с художественным руководителем учреждения культуры Сергеем Перманом. По словам блогера, причиной конфликта стало то, что продюсер неожиданно остановил концерт Виктора Павлика якобы из-за проблем с голосом и захотел уколоть певцу адреналин. Когда Репяхова выступила против такой махинации, Перман разразился гневом.

"Пусть ваша ассистентка удалит запись с телефона. То, что я сделал для вас концерт, – это подвиг. У него давно не было такого концерта на сцене Дворца "Украина". Я трижды снижал цены на билеты, чтобы их продать. Вы меня довели! Вы глупый человек, лезете куда вам не надо. Вы не концертный директор, вы ноль", – сказал продюсер жене исполнителя.

Когда скандал набрал огласку в сети Сергей Перман решил рассказать собственную версию событий. Глава Дворца "Культуры" публично заявил, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова "страшная семья", которая оставила без сил всю его команду из-за постоянных провокаций.

Конфликт между исполнителем и продюсером на оставили без внимания и звезды отечественного шоу-бизнеса. Их мнения относительно инцидента кардинально разделились, ведь одни публично стали на защиту Павлика и Репяховой, тогда как другие наоборот полностью поддержали позицию Пермана и признали его желание уколоть исполнителю адреналин признаком профессионализма. Кто из знаменитостей на чьей стороне читайте в нашем материале.

