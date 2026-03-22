Жена Виктора Павлика заявила об угрозах на концерте мужа и требует публичных извинений. Дворец 'Украина' отреагировал

21 марта народный артист Виктор Павлик дал юбилейный концерт в Национальном дворце искусств "Украина", но обернулось выступление неприятностями для его жены, а по совместительству концертного директора. Уже на следующий день Екатерина Репяхова сообщила о неэтичном отношении к ней со стороны организаторов.

Она заявила в InstaStories о конфликте за кулисами, психологическом давлении и угрозах со стороны работников Дворца "Украина". Тогда Репяхова публично обратилась к администрации дворца с требованием официальных извинений и пересмотра внутренней культуры общения.

"То, что происходило за кулисами, сложно даже описать словами. Это был полный абсурд, накал и вещи, которые не должны происходить в принципе. Я столкнулась с психологическим давлением и унижением, абсолютно незаслуженной агрессией в свою сторону со стороны организаторов концерта. Как следствие, для меня этого концерта почти не существует. Я помню только первые несколько песен. Далее – пустота", – написала она.

Также блогер отметила, что во время мероприятия возникали ограничения для зрителей – в частности, им не позволяли дарить цветы артисту и танцевать. По ее словам, она не могла повлиять на эти процессы.

Отметим, что официально подобных запретов в правилах посещений учреждения нет. Единственным пунктом, из-за которого могло произойти неэтичное поведение к зрителям, является запрет на "пребывание во время проведения мероприятия в проходах, на лестницах или в местах эвакуации, создание препятствий передвижению участников мероприятия...".

"Я хочу публично обратиться к Дворцу "Украина". После событий, которые происходили за кулисами во время концерта, я ожидаю публичных извинений за тон, форму общения и отношение ко мне – как к женщине, как к человеку, как к маме, как к жене народного артиста Украины и как к концертному директору. То, что произошло, выходит за пределы профессиональной этики и человеческого уважения", – подчеркнула Екатерина.

Репяхова также заявила о получении угроз и подчеркнула, что имеет зафиксированные факты. Она подчеркнула, что извинений, полученных за кулисами, недостаточно.

"Вопрос не только во мне. Вопрос в том, чтобы подобное больше никогда не происходило ни с кем: ни с артистами, ни с командами, ни с любым человеком, который работает в этих стенах", – пояснила она.

Реакция Дворца "Украина"

Во Дворце "Украина" подтвердили, что за кулисами концерта произошла "недопустимая ситуация". В заявлении, опубликованном в Instagram, говорится о конфликте с руганью, во время которого продюсер мероприятия позволил себе неприемлемое поведение в отношении Екатерины Репяховой.

"Мы считаем, что никакие сложные условия и обстоятельства не оправдывают такое поведение в сторону женщины. Мы приносим искренние извинения Екатерине Николаевне. Уже проведена работа, и вчера в мессенджер Екатерины Николаевны уже были отправлены личные извинения от мужчины, который позволил себе недопустимое поведение", – сообщили в учреждении.

Организаторы также отметили, что именно Дворец "Украина" выступил инициатором и инвестором юбилейного концерта Павлика, который стал его первым сольным выступлением на этой сцене за последние 10 лет.

