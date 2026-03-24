'Не открывайте рот здесь!' Жена Виктора Павлика шокировала, что произошло между ней и худруком Дворца 'Украина' за кулисами концерта

Жена и по совместительству концертный директор певца Виктора Павлика – Екатерина Репяхова – раскрыла новые детали скандала, который произошел во время его музыкального шоу в Национальном дворце искусств "Украина". По словам блогера, художественный руководитель учреждения культуры Сергей Перман в один момент решил прервать выступление, чтобы уколоть артисту адреналин якобы из-за проблем с голосом, а когда получил отказ, разразился гневом.

В своих InstaStories Репяхова обнародовала серию кадров, на которых видно, как глава Дворца "Украина" кричал на нее с руганью и обвинял в непрофессионализме. Более того, Перман откровенно заявил, что его решение организовать шоу для Виктора Павлика – это "подвиг".

"Виктор Франкович только расслабился, начал получать удовольствие от концерта и в этот момент выступление просто останавливают. И начинается абсурд. Из него пытаются сделать человека, который "плохо работает", и навязать это ощущение. Человеку, который 40 лет на сцене. Организатор останавливает концерт, антракта не должно было быть, и говорит Виктору Павлику: "Ты ужасно поешь. Я вызвал врача, будем колоть тебе адреналин", – рассказала жена певца.

Екатерина Репяхова не разрешила вводить мужу никаких препаратов, что спровоцировало сильный гнев у Сергея Пермана. По словам блогера, худрук Дворца "Украина" при всем оркестре и персонале резко обозвал ее и выдал, что хочет ударить, поэтому с того момента она начала снимать все моменты ссоры.

Репяхова обнародовала скриншот сообщения Анны Завальской, которая стала на защиту Пермана после огласки скандального инцидента. Экс-солистка дуэта "Алиби" отметила, что к Павлику относились с уважением и искренностью, а весь резонанс в инфопространстве назвала формированием "ложной картины" о худруке Дворца "Украина". Чтобы опровергнуть подобное заявление Екатерина Репяхова добавила к этому скриншоту видео с возмутительным поведением Пермана.

"Пусть ваша асистентка удалит запись с телефона. То, что я сделал для вас концерт, – это подвиг. У него давно не было такого концерта на сцене Дворца "Украина". Я трижды снижал цены на билеты, чтобы их продать. Вы меня довели! Вы глупый человек, лезете куда вам не надо. Вы не концертный директор, вы ноль", – прокричал глава учреждения культуры.

На другой записи можно услышать, как Сергей Перман называет Екатерину Репяхову "непрофессиональной женщиной", которая "пьет кровь" ему и всем работникам. Он призвал жену артиста "выполнять обязанности дома", а затем резко добавил: "Еще одно слово, и я вас выведу отсюда! Вы находитесь на моей территории. Не открывайте здесь рот!".

Реакция Виктора Павлика

Возмутительный инцидент не смог оставить без комментария и Виктор Павлик. В своем Instagram артист обнародовал сообщение, где искренне поблагодарил работников Дворца "Украина" за то, что инициировали и организовали его музыкальное шоу, однако отметил, что не может найти оправдания неприемлемым вещам, которые произошли за кулисами.

"Концерт был остановлен без каких-либо объективных оснований. Я чувствовал себя хорошо, находился в рабочей форме, пел уверенно и не имел никакого физического дискомфорта, который мог бы быть причиной для остановки выступления. После этого ситуация вышла за пределы профессиональной этики. Произошло публичное унижение, психологическое давление и недопустимые высказывания, в частности, в сторону моей жены", – написал знаменитость.

Виктор Павлик также подчеркнул, что полностью поддерживает решение Екатерины Репяховой не замалчивать инцидент, чтобы ситуация в профессиональной среде менялась к лучшему.

Ответ худрука Дворца "Украина"

Сергей Перман не был слишком многословен, комментируя резонансную ситуацию. Он вышел на связь в InstaStories, где процитировал фразу Фаины Раневской: "Лучше быть хорошим человеком, который ругается матом, чем тихим, воспитанным существом".

Как ранее рассказал OBOZ.UA, о скандальной ситуации Екатерина Репяхова публично рассказала на следующий день после концерта Виктора Павлика. Она сообщила, что подверглась психологическому давлению от организаторов мероприятия, однако конкретных имен тогда не называла.

На скандал быстро отреагировали во Дворце "Украина" и обнародовали заявление: "Мы считаем, что никакие сложные условия и обстоятельства не оправдывают такое поведение в сторону женщины. Мы приносим искренние извинения Екатерине Николаевне. Уже проведена работа, и вчера в мессенджер Екатерины Николаевны уже были отправлены личные извинения от мужчины, который позволил себе недопустимое поведение".

