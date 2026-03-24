Худрук Дворца 'Украина', который поскандалил с женой Виктора Павлика, назвал их 'страшной семьей' и выдал свою версию событий

Скандал вокруг выступления Виктора Павлика в Национальном дворце искусств "Украина" набирает обороты. Жена и по совместительству концертный директор артиста Екатерина Репяхова обвинила художественного руководителя учреждения культуры Сергея Пермана в недопустимом поведении, после чего он вышел на связь, чтобы рассказать свою версию событий. Продюсер публично назвал Павлика и его жену "страшной семьей", которая оставила его и всю команду абсолютно без сил из-за постоянных провокаций.

Более того, Перман не стал скрывать, что пожалел о сотрудничестве с исполнителем и призвал коллег избегать контактов с ним и Репяховой. Соответствующее заявление он обнародовал на личной странице в Facebook.

"Не дай Бог вам когда-то связаться с этой страшной семьей. Если бы я знал, что говорят люди, я бы в жизни к ним близко не подошел. Это семья профессиональных провокаторов. Умоляю не связывайтесь с ними! Нам нужно запускать следующие проекты, а вся команда без сил и желания что-либо делать", – написал худрук Дворца "Украина".

Кроме того, в своем посте Сергея Перман намекнул на то, что Виктор Павлик в последнее время сильно изменился. По словам худрука Дворца "Украина", когда-то исполнитель был действительно хорошим человеком, однако теперь будто потерял совесть и стал примером полного непрофессионализма.

"Мне хочется ответить некогда хорошему человеку, который превратился в тряпку для пола. Но у меня нет слов, закончились несколько дней назад. И добавлю, что я никогда не сталкивался с таким невозможным непрофессионализмом и полным отсутствием мужской воли, совести и стыда. Я не могу понять, он жертва или чудовище? Просто отвратительно", – добавил Перман.

Что известно о скандале

21 марта Виктор Павлик дал первый за 10 лет концерт во Дворце "Украина", который, как стало известно на следующий день, обернулся серьезными неприятностями для него и жены. Екатерина Репяхова заявила о неэтичном отношении к ней со стороны организаторов, однако тогда не назвала никаких конкретных имен.

Впоследствии блогер все же решила раскрыть больше деталей о скандальном музыкальном шоу. Она сообщила, что Сергей Перман внезапно остановил выступление Виктора Павлика якобы из-за проблем с голосом, и захотел, чтобы артисту вкололи адреналин. Екатерина Репяхова выступила против такой махинации, чем, по ее словам, изрядно разозлила худрука Дворца "Украина". Чтобы не быть голословной, блогер показала несколько видео, где сняла агрессивное поведение Пермана.

"Пусть ваша ассистентка удалит запись с телефона. То, что я сделал для вас концерт, – это подвиг. У него давно не было такого концерта на сцене Дворца "Украина". Я трижды снижал цены на билеты, чтобы их продать. Вы меня довели! Вы глупый человек, лезете куда вам не надо. Вы не концертный директор, вы ноль", – сказал продюсер.

На другом ролике можно услышать, как Сергей Перман называет Екатерину Репяхову "непрофессиональной женщиной" и угрожает вывести из учреждения культуры, если она продолжит ему еще что-то говорить. После огласки инцидента Виктор Павлик вышел на связь и подчеркнул: полностью поддерживает решение избранницы не замалчивать эту ситуацию.

