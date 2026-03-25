Экс-супруга Виктора Павлика нарушила молчание на фоне его скандала с Дворцом "Украина": Сергей Перман отреагировал

Катерина Галущенко
Экс-супруга украинского певца Виктора Павлика Лариса Созаева отреагировала на громкий скандал вокруг концерта артиста во Дворце "Украина", который разгорелся между его нынешней женой Екатериной Репяховой и художественным руководителем заведения Сергеем Перманом. Она впервые публично отреагировала на ситуацию, хоть и без прямых заявлений.

На своей странице в Facebook Созаева опубликовала фото Сергея Пермана с короткой подписью: "Видео в первом комменте! Знакомьтесь, Сергей Перман". В самом комментарии к сообщению она оставила ссылку на русскоязычное интервью худрука Дворца "Украина" Дмитрию Гордону.

Такой жест является косвенной поддержкой Пермана на фоне его конфликта с Репяховой. Контекст ситуации усиливает и то, что между Ларисой Созаевой и Екатериной Репяховой ранее уже возникали публичные споры.

Сам Сергей Перман отреагировал на сообщение Созаевой сдержанно. В комментариях он оставил лишь один эмодзи – сложенные вместе руки, что может трактоваться как благодарность или знак поддержки.

Контекст

21 марта Виктор Павлик дал первый за 10 лет концерт во Дворце "Украина". Уже на следующий день его жена и концертный директор Екатерина Репяхова заявила о конфликте за кулисами и сообщила о психологическом давлении со стороны организаторов.

Впоследствии она уточнила, что художественный руководитель Дворца "Украина" Сергей Перман во время выступления решил остановить концерт, аргументируя это якобы проблемами с голосом артиста. По ее словам, он настаивал на введении адреналина, однако она отказалась разрешить какие-либо инъекции.

После отказа, как утверждает Репяхова, Перман начал агрессивно реагировать: повышал голос, использовал оскорбительные формулировки и обвинял ее в непрофессионализме. Она обнародовала видео, на которых зафиксирован эмоциональный разговор.

Виктор Павлик публично поддержал жену. Он заявил, что чувствовал себя хорошо во время концерта, не имел проблем с голосом и считает остановку выступления безосновательной. Артист также назвал поведение за кулисами неприемлемым.

После огласки Сергей Перман представил собственную версию событий. Он резко раскритиковал Павлика и Репяхову, назвал их "провокаторами" и заявил, что сожалеет о сотрудничестве с певцом.

В самом Дворце "Украина" обнародовали извинения в адрес Екатерины Репяховой за некорректное поведение представителя заведения.

Как сообщал OBOZ.UA, громкий скандал вызвал раскол между звездами отечественного шоу-бизнеса. Некоторые знаменитости публично встали на защиту артиста и его жены Екатерины Репяховой, осудив агрессивное поведение художественного руководителя учреждения культуры Сергея Пермана, тогда как другие наоборот полностью поддержали позицию продюсера и признали его желание уколоть исполнителю адреналин признаком профессионализма.

Так, например, певица Оля Полякова лично написала избраннице Виктора Павлика (который пережил операцию на сердце в 2024 году), что препарат помог бы ее мужу лучше выполнять работу, тогда как пианист Евгений Хмара откровенно возмутился резкой манерой общения главы Дворца "Украина" с женщиной. Народный артист Украины Павел Зибров также поддержал Павлика, отметив, что не услышал проблем с голосом во время выступления, а резкие высказывания в сторону Репяховой назвал недопустимыми.

Но часть представителей шоу-бизнеса стала на сторону Сергея Пермана. Композитор Дмитрий Саратский объяснил, что решение сделать антракт было продиктовано заботой о состоянии голоса артиста. Его позицию поддержали Светлана Поклад и Елена Мозговая, которые отметили профессионализм организаторов концерта и призвали не раздувать конфликт.

