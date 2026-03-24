Полякова, Поклад и Мозговая против Зиброва, Хмары и других: звезды разделились во мнениях относительно скандала с Дворцом 'Украина'. Кто на чьей стороне

Громкий скандал, что разгорелся после концерта Виктора Павлика в Национальном дворце искусств "Украина" вызвал раскол между звездами отечественного шоу-бизнеса. Некоторые знаменитости публично встали на защиту артиста и его жены Екатерины Репяховой, осудив несколько агрессивное поведение художественного руководителя учреждения культуры Сергея Пермана, тогда как другие наоборот полностью поддержали позицию продюсера и признали его желание уколоть исполнителю адреналин признаком профессионализма.

Так, например, певица Оля Полякова лично написала избраннице Виктора Павлика, что препарат помог бы ее мужу лучше выполнять работу, тогда как пианист Евгений Хмара откровенно возмутился резкой манерой общения главы Дворца "Украина" с женщиной. Кто из звезд на чьей стороне в конфликте расскажет OBOZ.UA.

Знаменитости, которые поддержали Виктора Павлика и его избранницу

В своих социальных сетях артист обнародовал пост, где отметил: благодарен работникам Дворца "Украина" за то, что инициировали и организовали его музыкальное шоу, однако оправдания "неприемлемым вещам", которые произошли за кулисами, найти не может. В частности, он полностью поддержал решение Екатерины Репяховой опубликовать ряд видео, где Перман грубо с ней общается и обвиняет в непрофессионализме. Причиной этих резких заявлений, по словам блогера, стал ее отказ от предложения уколоть Виктору Павлику адреналин якобы из-за проблем с голосом.

Узнав детали скандала пианист-виртуоз Евгений Хмара не смог сдержать эмоций. Он написал небольшой комментарий, где осудил крик Пермана в сторону Репяховой, а также не обошел вниманием тот факт, что продюсер разговаривал на русском.

"Общаться так с женщиной официальному представителю государственного учреждения на русском языке? Мне интересно услышать позицию власти! Это позор!" – написал музыкант.

Поддержал Виктора Павлика в скандале и народный артист Украины Павел Зибров. Он отметил, что получил невероятное удовольствие от музыкального шоу коллеги и не услышал никаких признаков того, что ему был нужен перерыв для восстановления голоса.

"Я прекрасно понимаю предостережения твоей команды и жены относительно укола. В твоем случае здоровье – это безоговорочный приоритет, и здесь не может быть компромиссов. А если говорить не только о концерте, который был действительно шикарным, а о человеческих вещах – то ни один человек не имеет права позволять себе такой тон и такие слова", – отметил исполнитель.

Режиссер Олег Бондарчук тоже высказал свое отношение к скандальной ситуации. По мнению эксперта, решение Сергея Пермана остановить концерт было безосновательным, ведь аудитории, судя по роликам, выступление Виктора Павлика очень нравилось. Отдельно он осудил резкие высказывания продюсера в сторону Репяховой.

"Как давно Дворец "Украина" превратился в Цирк на Васильковской, а артисты в нем стали дрессированными зверушками?" – иронично спросил Бондарчук.

Журналистка Алина Доротюк отметила, что не хочет становиться ни на чью сторону в этом скандале, ведь не присутствовала лично во время конфликта. Однако она отметила, что Сергей Перман продемонстрировал откровенный непрофессионализм как тем, что начал грубо оскорблять Репяхову, так и общением на языке страны-агрессора.

"Вся коммуникация на русском с ненормативной лексикой на повышенных тонах, от которой мне лично становится очень плохо и больно за тех, кто сегодня отдает здоровье и жизнь за лучшее будущее нашей страны. Ну и когда я наблюдаю такие ситуации от людей, которые занимают высокие государственные должности, мне становится таки обидно за себя. Потому что я до сих пор не понимаю, в какой стране я живу, к чему мы стремимся и за что мы сегодня боремся", – отметила интервьюерка.

Звезды, которые встали на сторону худрука Дворца "Украина"

Не оставил инцидент без комментария украинский композитор Дмитрий Саратский, который стал музыкальным продюсером скандального концерта. Он вышел на связь в социальной сети Facebook, где откровенно отметил: был одним из членов творческой команды, которые настаивали на антракте во время выступления. Как пояснил Саратский, они с коллегами услышали тенденцию к усталости голоса Виктора Павлика, поэтому для того, чтобы не портить его репутацию в глазах большой аудитории и не ухудшать самочувствие, решили сделать перерыв.

По его словам, вся команда тщательно работала над тем, чтобы шоу артиста прошло на высшем уровне, поэтому громкие заявления Екатерины Репяховой о непрофессионализме его коллег считает выходом за пределы адекватности.

"Я прекрасно понимаю, что для блогеров скандал – это топливо. Так работает информационное пространство. Но должна быть граница. Если мы работаем ради результата и творчества, то это нужно остановить и дать возможность творчеству Виктора Франковича существовать без этой грязи. Если же госпожа Екатерина не заинтересована в творческом измерении своего мужа – тогда ответственность за дальнейшее развитие этой ситуации лежит уже на ней", – подчеркнул композитор.

Позицию Саратского поддержала вдова легендарного опермейстера Игоря Поклада – Светлана. В комментарии под соответствующим сообщением она отметила: организаторы мероприятия продемонстрировали настоящий профессионализм, а люди, которые продолжают лить грязь в сети, просто не разбираются в этой сфере деятельности.

Со своей стороны Елена Мозговая пожелала Сергею Перману выдержки в этой сложной ситуации и добавила: "Добрыми намерениями и делами вымощена дорога в ад".

Оля Полякова со своей стороны не оставляла комментариев под публикациями, зато лично связалась с Екатериной Репяховой. Артистка ответила на stories блогера, где та сообщила о решении запретить уколоть Павлику адреналин, короткой фразой: "Ну и зря! Это единственный способ зазвучать".

Как ранее рассказал OBOZ.UA, 21 марта Виктор Павлик дал первый за 10 лет концерт во Дворце "Украина", который обернулся неприятностями как для него, так и жены. Екатерина Репяхова сообщила, что Сергей Перман неожиданно решил прервать концерт ее мужа, чтобы уколоть адреналин якобы для улучшения голоса, а когда услышал отказ, разразился гневом. Продюсер выдал, что решением организовать выступление совершил "подвиг", а жену Павлика назвал "глупым и непрофессиональным" человеком.

После того, как ситуация набрала огласку в сети, Перман решил раскрыть собственную версию событий. По словам худрука Дворца "Украина", Павлик и его жена являются "страшной семьей", которая оставила его и всю команду абсолютно без сил из-за постоянных провокаций. Он подчеркнул, что пожалел о сотрудничестве с певцом и призвал коллег избегать контактов с ним и Репяховой.

