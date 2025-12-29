Юрий Рыбчинский рассказал о вещем сне, который предсказал смерть мамы ровно через год

Украинский поэт-песенник Юрий Рыбчинский поделился личной историей о вещем сне, который, по его словам, предсказал смерть матери ровно за год до трагедии. Женщины не стало в 62 года от онкологического заболевания.

На тот момент самому деятелю было всего 19 лет. Об этом он рассказал в интервью Наталье Балюк, вспоминая события своей юности и другие мистические совпадения, сопровождавшие его жизнь.

По словам поэта, на момент, когда ему снился вещий сон, женщина не имела никаких симптомов болезни и выглядела вполне здоровой. Именно в ночь, которая впоследствии совпала с датой смерти матери через год, ему приснилось тревожное будущее.

"Я помню этот сон: я просыпаюсь в слезах, увидел, что мама умерла. А передо мной окно, и большая полная луна светит, как лампа. И крест от окна. Я приехал, маме сказал. Она ответила: "Знаете, я буду долго жить". И именно в этот день через год она умерла", – вспомнил народный артист Украины.

Юрий Рыбчинский также вспомнил еще несколько подобных мистических случаев в своей жизни. В частности, он рассказал, как впервые услышал так называемый "внутренний голос" во время соревнований по художественной гимнастике, где увидел будущую жену. По его словам, голос за спиной четко сказал: "Это твоя жена".

Кроме этого, деятель вспомнил сон, который приснился ему за год или полтора до аварии на Чернобыльской АЭС. В сновидении он видел лес, людей с носилками и суету. На вопрос, что произошло, ему якобы ответили: "Колоссальный взрыв". По словам Рыбчинского, тогда не звучало название "Чернобыль", однако увиденное поразило своим сходством с событиями 1986 года.

