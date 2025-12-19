Евгений Рыбчинский заболел онкологией и впервые рассказал о двух перенесенных операциях: это наследственное

Продюсер и композитор Евгений Рыбчинский, сын народного артиста Украины Юрия Рыбчинского, сообщил, что борется с онкологическим заболеванием. Артист признался, что недавно перенес уже вторую операцию, связанную с раком кожи, и впервые публично рассказал о своем состоянии здоровья.

По словам Рыбчинского в интервью "Наодинці", заболевание имеет наследственный характер, а первое хирургическое вмешательство произошло еще в 2015 году. Несмотря на серьезность диагноза, артист отмечает, что не позволяет страху управлять его жизнью и считает борьбу единственной правильной позицией.

Евгений Рыбчинский рассказал, что недавно перенес очередную операцию, во время которой врачи удалили новообразование. По его словам, это не первый подобный опыт.

"Я недавно сделал очередную операцию и очередную онкологию вырезал. И это не первая уже. Но и первый раз, и последний я даже и не думал о земле. И бояться нечего. Мы живем один раз... Чего бояться?" – рассказал композитор.

Художник уточнил, что речь идет именно о раке кожи, который имеет неприятную особенность – внешние проявления не всегда соответствуют реальным масштабам проблемы.

"Я не люблю таких подробностей, но это связано с кожей. Это наследственное. Очень неприятные моменты, потому что иногда просто удаляют полтела. Ты видишь снаружи, а внутри оно втрое больше. Впервые это было в 2015 году. А сейчас уже в другом месте. Вырезали все. Биопсия показала, что все нормально", – поделился Рыбчинский.

Первый случай онкологии, по его словам, произошел примерно десять лет назад. Текущая ситуация – не рецидив в том же месте, а новое образование.

После перенесенных операций Евгений Рыбчинский вынужден придерживаться строгих ограничений. В частности, врачи запретили ему находиться на солнце, несмотря на то, что он всегда любил загорать.

"Мне нельзя быть на солнце. Я очень люблю загорать, но уже много лет не делаю этого. Нельзя облучаться и тому подобное. То есть я пью витамин Д и Е, потому что на солнце бывать нельзя, а солнышко употреблять нужно..." – признался он.

Артист также рассказал о семейной склонности к дерматологическим проблемам и предположил, что на здоровье его семьи могли повлиять последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

"У родителей не очень хорошая кожа. Дерматология у нас постоянно присутствует. Я не знаю, как у наших родственников – мы не сильно общаемся. Вот у нас непосредственно именно так. Может, после Чернобыля в 1986-м, потому что тогда запустились процессы, которые до сих пор мы выгребаем по здоровью. Хорошо, что не лучевая болезнь. Хорошо, что хоть так. Мы еще с папой на футбол ходили 26 апреля (в этот день ночью произошла авария на ЧАЭС. – Ред.) и попали под дождь. Нам есть что вспомнить. А мама сама не понимала, что происходит", – добавил композитор.

