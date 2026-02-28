'Юра очень бы хотел свадьбу и ребенка, но...' Наталка Денисенко объяснила, почему не спешит заключать брак с новым бойфрендом

Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась, что после развода с Андреем Фединчиком не спешит вести под венец нового избранника, модель Юрия Савранского. Как отметила знаменитость, хотя ее партнер очень хотел бы узаконить их отношения, она стремится насладиться романтическим периодом встречания.

Артистка не имеет желания много раз связывать себя узами брака, поэтому попросила бойфренда не переводить их историю любви на более серьезный этап слишком быстро. Об этом она рассказала в комментарии для проекта "Ранок у великому місті".

"Готовлюсь ли я к свадьбе? Знаете, у меня, наверное, пропало желание много раз выходить замуж. Я знаю, что Юра очень бы хотел и свадьбу, и ребенка, но мне так хочется насладиться этими встречаниями. Я даже Юре говорила, что давай не спешить", – отметила актриса.

Напомним, что Наталка Денисенко официально подтвердила отношения с Юрием Савранским в конце 2025 года. Артистка обнародовала пост в своих социальных сетях, который манекенщик прокомментировал короткой фразой: "Все будет хорошо. Люблю тебя", а она ответила: "И я тебя".

Однако зарождение романа пары сопровождалось громкими скандалами. 8 мая 2025 года Наталка Денисенко официально перестала быть женой Андрея Фединчика. Инициатором разрыва была сама актриса, а причиной своего решения назвала "разные взгляды на жизнь, отсутствие взаимопонимания и потерю чувств". Однако впоследствии Фединчик дал сенсационное интервью Алине Доротюк, где сообщил: они развелись из-за неверности Денисенко.

Во время разговора с журналисткой актер не называл никаких конкретных имен, но ранее намекал, что речь идет именно о Савранском. Под публикацыей экс-супруги он оставил ряд гневных комментариев: "Юрка Савранский... Он, кстати, под юбку тебе залазил, когда я вынужденно был далеко"; "Вам все вернется, горите в аду".

