Наталка Денисенко уже не та, что раньше: коллега актрисы раскрыл, как ее изменил развод и новые отношения

Украинская актриса Наталка Денисенко за последний год едва ли не каждую неделю на слуху в шоубизе из-за изменений в личной жизни. После развода с актером и военнослужащим Андреем Фединчиком в мае 2025 года артистка начала новые отношения, которые были окутаны слухами и скандалами.

Своими наблюдениями относительно трансформации коллеги поделился актер Сергей Кисель в коротком интервью журналистке Наталье Тур. Она поинтересовалась, заметил ли актер изменения в Наталье Денисенко после ее развода и начала новых отношений, учитывая их тесное сотрудничество в кино. В ответ актер подтвердил, что определенные изменения действительно ощутимы.

"Есть немножко (изменения. – Ред.). В глазах появилась какая-то новая искра. Она стала спокойнее, уравновешеннее, я бы сказал даже немного загадочная", – поделился Сергей Кисель.

В частности, журналистка спросила, поддерживал ли актер Денисенко во время волны критики, которая накрыла ее после интервью Маши Ефросининой и рассекречивания измены. Кисель подтвердил, что выражал поддержку как публично, так и частным образом.

"У всех был, будет, бывает периоды хейта. Публичный человек, как трансформатор, как зеркало, которое поглощает часть хейта. Ну так создана психология человека. Сегодня хейт, завтра – похвала. Наталка – человек, который не умеет прятать своих эмоций. Такая, какая она есть в жизни, она в публичном мире", – добавил Кисель.

Новый возлюбленный Наталки Денисенко – модель Юрий Савранский. Пользователи соцсетей неоднократно сравнивали его с бывшим мужем актрисы. Савранский публично реагировал на упреки в противопоставлении с Андреем Фединчиком – бывшим мужем Наталки Денисенко.

Напомним, Наталья Денисенко и Андрей Фединчик официально расторгли брак 8 мая 2025 года. Впоследствии актер в интервью Алине Доротюк заявил, что подозревал жену в измене. В то же время Денисенко перед этим в интервью Маше Ефросининой заверила, что никогда не изменяла мужу и называла его во время брака "божеством".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что первая жена Фединчика, у которой актриса "увела" мужа, намекнула на "грешки" Денисенко с женатыми и назвала экс-соперницу "деспотом". Виктория обвинила ее во лжи и манипуляциях.

