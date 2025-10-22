Потерял все самое дорогое: Фединчик признался в тяжелом состоянии после развода с Денисенко и заговорил о зависимости

Украинский актер Андрей Фединчик поделился с фанатами откровенным постом, где рассказал о своей жизни после развода с Натальей Денисенко. Артист не стал скрывать, что ему довольно сложно справиться с разрывом, поэтому время от времени он даже "отводит глаза в сторону зависимостей", и все же старается не пересекать черту.

Как отметил Фединчик, в последнее время ему пришлось пережить много потерь, но он пытается воспринимать это как шанс начать все с начала. Своими мыслями актер поделился на личной странице в Instagram.

"Когда теряешь одно за другим все самое дорогое – здоровье, семью, близких людей и т.д. – это кажется самым большим испытанием в жизни. Но это только начало. Это то, что ведет к изоляции, где ты вынужден заглянуть в себя самого. Вот здесь и начинается самое интересное. Потому что тот, кого ты созерцаешь, кардинально отличается от того, каким ты себя представлял. Заглядывать в себя настоящего трудно. Начинаешь отводить взгляд в сторону зависимостей, но не помогает, потому что в конце концов ты сам с собой и бежать некуда", – написал артист.

Андрей Фединчик отметил, что никогда не поздно развиваться и расти до того уровня, чтобы чувствовать гордость за самого себя. По его словам, будущее человека будет зависеть от того, какой выбор он сделает.

"Правильный выбор сделать непросто – потому что он о работе над собой и росте. Неправильный сделать легче – потому что он про отворачивание глаз и забвение. Пока я выбираю и то и другое. Но у меня есть четкий план. Которого я не всегда придерживаюсь", – добавил актер.

Что известно о разводе Денисенко и Фединчика

Заметим, что актеры официально заключили брак в 2017 году. Вскоре у них родился общий сын Андрей. Долгое время супругов считали примером счастливой семьи, однако в марте 2025-го все изменилось. На просторах сети начали распространяться слухи, что любовь пары дала трещину. Позже на сайте открытых данных Opendatabot появилось подтверждение того, что Андрей Фединчик и Наталья Денисенко официально расторгли брак.

Инициатором развода стала актриса. В документах она отметила, что решила разойтись с мужем после восьми лет брака в связи с "разными взглядами на жизнь, отсутствием взаимопонимания и потерей чувств друг к другу". Официально они перестали быть мужем и женой 8 мая.

Кстати, Наталью Денисенко уже заподозрили в новом романе. В конце сентября ее заметили в объятиях модели и предпринимателя Юрия Савранского. Мужчина помогает актрисе с развитием бизнеса и снимается в промороликах.

Что интересно, в прошлом месяце Андрей Фединчик публично обвинил Денисенко в изменах с предпринимателем. Под одним из постов артистки, где она попозировала на камеру с букетом, он оставил несколько гневных комментариев: "Юрка подарил, когда я был не рядом!"; "Юрка Савранский... Он, кстати, под юбку тебе залазил, когда я вынужденно был далеко"; "Вам все вернется, горите в аду".

