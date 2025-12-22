После измены позвонил жене любовника: Андрей Фединчик раскрыл неудобную правду о романе Наталки Денисенко с женатым мужчиной

Украинский актер и военнослужащий Андрей Фединчик впервые откровенно рассказал о завершении своего брака с Натальей Денисенко и подтвердил подробности ее романа с женатым мужчиной. По словам актера, он понял, что их отношения завершены, еще в начале января, после того как вернулся домой после сложной операции на спину.

Об этом он рассказал в интервью Алине Доротюк. По словам актера, сначала Денисенко ему врала, что не имеет отношения на стороне.

"Я приехал с операции, что она уже не со мной. Я ее спросил: "У тебя кто-то есть? Ты влюблена в кого-то?" Она сказала: "Нет". Потом мы начали говорить, что это конец. Я сказал: "Тогда мы расстаемся". Она сказала: "Да". Я сказал: "Я за то, чтобы сохранить нашу семью, потому что у нас наверняка кризис". Просто я еще не знал всей правды. Она сказала: "Нет". Я говорю: "Ну, тогда это конец. Назад дороги не будет". Хорошо. И через неделю-две я узнал, что она в отношениях долгое время с близким человеком из ее окружения", – рассказал Фединчик.

После этого он позвонил жене любовника Наталье Денисенко, и узнал, что женщина уже некоторое время знала об измене, но ему не рассказывала. Имен Фединчик не раскрывал, однако в сети некоторое время ходят слухи, что отношения с манекенщиком Юрием Савранским, с которым сейчас имеет роман, продолжаются уже более года, то есть еще в тот период, когда оба были в браке.

В частности, Фединчик подчеркнул, что открытость и честность в таких ситуациях важны: "Если ты сделал человеку больно, ты будешь отвечать. Если ты заставил человека страдать – а я заставил тогда свою жену (он изменил Виктории Куксе с Натальей Денисенко. – Ред.) страдать, потому что она мне доверяла – открывай ворота, ты будешь за это отвечать тоже. И карма это не значит, что с тобой произойдет то же самое, что ты сделал".

"Мой бумеранг достал меня через 10 лет", – добавил актер.

Напомним, после появления публичных подозрений в романе Савранского с Денисенко он подал на развод с женой Марленой. Дело подали в суд 26 сентября, а 25 ноября суд удовлетворил иск. В официальном документе отмечалось, что семейные отношения не сложились из-за отсутствия взаимопонимания и уважения, а сохранить брак невозможно и нецелесообразно. В браке Савранского было двое детей – сын и дочь.

Известно, что Савранский вместе с семьей неоднократно появлялся на совместных мероприятиях с Денисенко и ее друзьями, что свидетельствует о давнем знакомстве и тесном контакте между сторонами.

Стоит отметить, что Виктория Кукса – бывшая жена Андрея Фединчика, которая ранее защищала его после интервью Маши Ефросининой, где Наталка Денисенко обвинила актера в якобы сильных обидах. Именно ей Фединчик после раскрытия правды о романе уже бывшей возлюбленной позвонил, признавая, что получил "бумеранг" за свои прошлые действия.

